Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Δείτε τις πληρωμές που έρχονται την επομένη εβδομάδα

Θέμα ημερών είναι η καταβολή χρημάτων για τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ. Όπως συμβαίνει σε κάθε καταβολή του ΟΠΕΚΑ, οι δικαιούχοι μπορούν να δουν τα χρήματα στις κάρτες τους νωρίτερα από την επίσημη ημερομηνία.

Συγκεκριμένα, τα ποσά αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς μία ημέρα νωρίτερα και ειδικότερα το απόγευμα της Τετάρτης 29 Απριλίου

Μεταξύ άλλων οι πληρωμές που θα γίνουν αφορούν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ), στο επίδομα στέγασης, στο επίδομα γέννησης και στα αναπηρικά επιδόματα.

Η β’ δόση του επιδόματος παιδιού

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσον αφορά στη δεύτερη δόση του επιδόματος παιδιού α21 αυτή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο τέλος Μαΐου μετά το κλείσιμο της πλατφόρμας σε ΗΔΙΚΑ και ΟΠΕΚΑ και την εκκαθάριση των αιτήσεων.

Επίδομα τέκνων: Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί

Αναλυτικά τα επιδόματα που θα καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΑ

Αναπηρικά επιδόματα

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ)

Έξοδα Κηδείας

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας

Επίδομα Αναδοχής

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982)

Επίδομα Γέννησης

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων

Επίδομα Ομογενών

Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών

Επίδομα Στέγασης (ενοικίου)

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής

Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης Έβρου

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού

Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε Φυσικές Καταστροφές.

