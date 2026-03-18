Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε το Χρηματιστήριο της Αθήνας

Σε πτωτικό έδαφος «γύρισε» το ελληνικό χρηματιστήριο, βάζοντας τέλος στο τριήμερο ανοδικό σερί που προηγήθηκε, παρόλο που σημείωνε κέρδη στο μεγαλύτερο μέρος της σημερινής συνεδρίασης. Η αλλαγή σκηνικού έλαβε χώρα σε συντονισμό με τις υπόλοιπες αγορές, οι οποίες επίσης δέχονται πιέσεις μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ σε κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν, όπως το κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars.

Όσον αφορά τη συνεδρίαση της Τετάρτης (18/3) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 13,35 μονάδες ή -0,62% και έκλεισε στις 2.129,82 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.125,29 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.183,66 μονάδες. Η φετινή απόδοση του ΓΔ αγγίζει το +0,43%, ενώ εντός του Μαρτίου καταγράφει απώλειες -6,49%.

Η προσοχή παραμένει σταθερά στραμμένη προς τις γεωπολιτικές εξελίξεις στο Ιράν και τη διακύμανση των ενεργειακών τιμών. Ωστόσο, η κυρίαρχη είδηση της ημέρας είναι η αποψινή συνεδρίαση της Federal Reserve. Αν και θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα στο εύρος 3,50%-3,75%, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στις επικαιροποιημένες οικονομικές προβλέψεις και τη συνέντευξη Τύπου του Τζερόμ Πάουελ. Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και το ράλι στις τιμές του πετρελαίου έχουν ανατρέψει άρδην τις προσδοκίες για τη νομισματική χαλάρωση εντός του 2026. Επιπλέον, υπό το πρίσμα του αυξανόμενου πληθωριστικού κινδύνου, η ρητορική του απερχόμενου κεντρικού τραπεζίτη αποκτά βαρύνουσα σημασία.

«Κοκκίνισε» το ταμπλό, «καλπάζει» η μεταβλητότητα

Κατά -0,62% υποχώρησαν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 2.318,04 μονάδες, παρόλο που νωρίτερα έφτανε να κερδίζει ακόμη και πάνω από +3%. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) σημείωσε πτώση -0,67% στις 5.398,76 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) έχασε -0,61% στις 2.667,97 μονάδες.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 282,98 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 39,73 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 40,3 εκατ. ευρώ έκανε η ΕΤΕ, ενώ ακολούθησαν η Eurobank με 39 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 36,1 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 146,96 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 42 μετοχές, αρνητικό για 67, ενώ 14 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.

