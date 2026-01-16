Με χρώμα Πάτρας η Εθνική στην Ουγγαρία

Στην αποστολή η Ντένια Κουρέτα και η Αφροδίτη Μπιτσάκου

Με χρώμα Πάτρας η Εθνική στην Ουγγαρία
16 Ιαν. 2026 17:10
Pelop News

Στη Βουδαπέστη θα βρεθεί το διάστημα 19-22 Ιανουαρίου η εθνική ομάδα πόλο των γυναικών για κοινή προετοιμασία με την Ουγγαρία στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδιασμού που έχει ως κατάληξη το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στην πόλη Φούτσαλ της Μαδέιρα στην Πορτογαλία το διάστημα 26/1-5/2/2026.

Διεθνή Βρετανό απέκτησε ο Προμηθέας

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Χάρης Παυλίδης θα έχει συμπεριλάβει 18 αθλήτριες, ανάμεσά του η Ντένια Κουρέτα και η Αφροδίτη Μπιτσάκου από την Πάτρα.

Αναλυτικά έχουν συμπεριληφθεί οι:

ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ: Μπιτσάκου Αφροδίτη, Πάτρα Μαρία.

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: Γρηγοροπούλου Ελένη, Κυριακοπούλου Νικολέτα.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ: Καραγιάννη Ανδρονίκη, Τζούρκα Αλεξία Ευγενία.

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ: Κρασσά Νεφέλη Άννα, Ξενάκη Ελένη, Φουντωτού Ελευθερία.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ: Κουρέτα Διονυσία, Μυριοκεφαλιτάκη Μαρία, Νίνου Ειρήνη, Πλευρίτου Βασιλική, Σιούτη Χριστίνα, Σταματοπούλου Ιωάννα, Τορνάρου Σοφία, Τριχά Φωτεινή.

FERENCVAROS TC: Πλευρίτου Ελευθερία.

Θα ταξιδέψουν επίσης, ο συνεργάτης του ομοσπονδιακού, Αντώνης Βλοντάκης, ο αναλυτής βίντεο Λευτέρης Κατσινούλας, η φυσιοθεραπεύτρια Μυρσίνη Βασιλοπούλου, ενώ αρχηγός αποστολής είναι ο Γρηγόρης Δέδες.

Η εθνική μας ομάδα θα κάνει κοινές προπονήσεις με την Ουγγαρία και στις 21/1 στο Komjadi Swimming Center θα διεξαχθεί μεταξύ τους φιλική αναμέτρηση.

Η αποστολή θα επιστρέψει στις 22/1 και στις 25/1 θα «πετάξει» για την Πορτογαλία.

Προηγήθηκε η κοινή προετοιμασία με την Ιταλία στη Ρώμη και το φιλικό ματς στις 10/1 (Ιταλία-Ελλάδα 10-11).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:32 Πτώση του X, χιλιάδες αναφορές για πολλά προβλήματα
17:19 Βρέθηκε νεκρός άνδρας στις ιαματικές πηγές στις Θερμοπύλες
17:15 ΜέΡΑ25: Κλήση Βαρουφάκη σε προκαταρκτική για τις δηλώσεις περί ecstasy
17:10 Με χρώμα Πάτρας η Εθνική στην Ουγγαρία
17:03 Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας στην Πάτρα: Οι Αρχές εξετάζουν πιθανή διαφυγή στη Γερμανία
16:55 Στη φυλακή διακινητής ηρωίνης στην Πάτρα
16:41 Εργατικό ατύχημα στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών
16:33 TikTok: Νέο φίλτρο εντοπισμού χρηστών κάτω των 13 ετών
16:26 Μέγαρα: Σύγκρουση τριών φορτηγών στην Ε.Ο Αθηνών- Κορίνθου, εγκλωβισμός οδηγού βαν ΦΩΤΟ
16:17 Κρήτη: Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ 25χρονη ειδικευόμενη γιατρός με μηνιγγίτιδα
16:12 Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε ένοπλη ληστεία στο ενεχυροδανειστήριο, παραπέμφθηκαν δύο συλληφθέντες
15:57 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Γιορτή με αιχμές, επίθεση Πελετίδη σε ΥΠΠΟ και Φωτήλα
15:45 Αγρότες: «Κλείδωσε» το ραντεβού με Μητσοτάκη, οριστικοποιούν τους εκπροσώπους
15:37 Μενδώνη για τη Μέλπω Ζαρόκωστα: «Ερμηνεύτρια μεγάλης γκάμας με ευρύ διαμέτρημα και διακριτό αποτύπωμα»
15:29 Eurovision 2026: Πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο για τα 28 ελληνικά τραγούδια των ημιτελικών
15:18 Μαρινάκης: Διάλογος με αγρότες, κανόνες στα πανεπιστήμια, ενίσχυση οδικής ασφάλειας στο πρώτο briefing 2026
15:11 Τράπεζα της Ελλάδος: Πρωτογενές πλεόνασμα 8,1 δισ. ευρώ, σημαντική αύξηση εσόδων κατά 4,5 δισ.
15:03 Δήμος Ήλιδας: Καταγγελία για εκφοβισμό και πιέσεις σε υπαλλήλους της Πολεοδομίας
15:00 «Δεν υπάρχει μία απάντηση»: Ο κτηνίατρος Κων. Μήλιος για τον εμβολιασμό κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων
14:59 Εκτός Μαξίμου ο Ανεστίδης: Κυβέρνηση και αγρότες «κλειδώνουν» συνάντηση χωρίς τον εκπρόσωπο των Μαλγάρων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ