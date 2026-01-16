Με χρώμα Πάτρας η Εθνική στην Ουγγαρία

Στη Βουδαπέστη θα βρεθεί το διάστημα 19-22 Ιανουαρίου η εθνική ομάδα πόλο των γυναικών για κοινή προετοιμασία με την Ουγγαρία στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδιασμού που έχει ως κατάληξη το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στην πόλη Φούτσαλ της Μαδέιρα στην Πορτογαλία το διάστημα 26/1-5/2/2026.

Διεθνή Βρετανό απέκτησε ο Προμηθέας

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Χάρης Παυλίδης θα έχει συμπεριλάβει 18 αθλήτριες, ανάμεσά του η Ντένια Κουρέτα και η Αφροδίτη Μπιτσάκου από την Πάτρα.

Αναλυτικά έχουν συμπεριληφθεί οι:

ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ: Μπιτσάκου Αφροδίτη, Πάτρα Μαρία.

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: Γρηγοροπούλου Ελένη, Κυριακοπούλου Νικολέτα.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ: Καραγιάννη Ανδρονίκη, Τζούρκα Αλεξία Ευγενία.

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ: Κρασσά Νεφέλη Άννα, Ξενάκη Ελένη, Φουντωτού Ελευθερία.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ: Κουρέτα Διονυσία, Μυριοκεφαλιτάκη Μαρία, Νίνου Ειρήνη, Πλευρίτου Βασιλική, Σιούτη Χριστίνα, Σταματοπούλου Ιωάννα, Τορνάρου Σοφία, Τριχά Φωτεινή.

FERENCVAROS TC: Πλευρίτου Ελευθερία.

Θα ταξιδέψουν επίσης, ο συνεργάτης του ομοσπονδιακού, Αντώνης Βλοντάκης, ο αναλυτής βίντεο Λευτέρης Κατσινούλας, η φυσιοθεραπεύτρια Μυρσίνη Βασιλοπούλου, ενώ αρχηγός αποστολής είναι ο Γρηγόρης Δέδες.

Η εθνική μας ομάδα θα κάνει κοινές προπονήσεις με την Ουγγαρία και στις 21/1 στο Komjadi Swimming Center θα διεξαχθεί μεταξύ τους φιλική αναμέτρηση.

Η αποστολή θα επιστρέψει στις 22/1 και στις 25/1 θα «πετάξει» για την Πορτογαλία.

Προηγήθηκε η κοινή προετοιμασία με την Ιταλία στη Ρώμη και το φιλικό ματς στις 10/1 (Ιταλία-Ελλάδα 10-11).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



