Με γιορτή στο θαλάσσιο μέτωπο η Πάτρα κλείνει το Καρναβάλι: Εκδηλώσεις την Καθαρά Δευτέρα σε τρία σημεία

Με μουσική, χορό, χαρταετούς και σαρακοστιανά εδέσματα η Πάτρα αποχαιρετά το Πατρινό Καρναβάλι 2026. Οι κεντρικές εκδηλώσεις της Καθαρής Δευτέρας απλώνονται στο θαλάσσιο μέτωπο της πόλης, δημιουργώντας ένα μεγάλο υπαίθριο γιορτινό σκηνικό.

Με γιορτή στο θαλάσσιο μέτωπο η Πάτρα κλείνει το Καρναβάλι: Εκδηλώσεις την Καθαρά Δευτέρα σε τρία σημεία
18 Φεβ. 2026 12:26
Pelop News

Η Πάτρα αποχαιρετά το Καρναβάλι του 2026 με χαρταετούς, χορούς, μουσική τραγούδι και σαρακοστιανά εδέσματα. Σημεία αναφοράς για τον εορτασμό της φετινής Καθαρής Δευτέρας η Δημοτική Πλάζ (Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων) στην Αγυιά, το Νότιο Πάρκο και ο Κόκκινος Μύλος, όπου από τις 12.00 το μεσημέρι και μετά θα ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις.

Στη Δημοτική πλάζ την Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, θα εμφανιστεί το συγκρότημα «Kojam Banda», στο Νότιο Πάρκο το μουσικό σχήμα «Μεν και Δε(ν)» και στον Κόκκινο Μύλο οι «Melodic Band».

Με γιορτή στο θαλάσσιο μέτωπο η Πάτρα κλείνει το Καρναβάλι: Εκδηλώσεις την Καθαρά Δευτέρα σε τρία σημεία

Για περισσότερο από τρεις ώρες θα ακουστούν παραδοσιακά, λαϊκά, νησιώτικα, ρεμπέτικα, χασαποσέρβικα, και ζεϊμπέκικα, μετατρέποντας σχεδόν όλο το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης σε ένα μεγάλο υπαίθριο πανηγύρι.

Οι εκδηλώσεις της Καθαρής Δευτέρας διοργανώνονται με την υποστήριξη της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδος.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:00 Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ στην «Π»: Κρίση παιδείας και νοοτροπίας
13:55 Καβάλα: Στο δημοτικό συμβούλιο η δωρεάν εκταφή 150 τάφων θυμάτων Covid-19
13:51 Τα οικονομικά της ΕΕ είναι απροστάτευτα σε κρούσματα απάτης.
13:45 Αστυπάλαια: Ψαράς βούτηξε με 10 μποφόρ για να σώσει το καΐκι του ΒΙΝΤΕΟ
13:39 Σύλληψη 19χρονου στο «Ελ. Βενιζέλος» με 15,5 κιλά κάνναβης – Ερευνάται διεθνές κύκλωμα
13:33 Δημοσκόπηση στις ΗΠΑ: Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για Τραμπ – Σκληροί χαρακτηρισμοί από σημαντικό ποσοστό πολιτών
13:28 Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Μια είναι η καπετάνισσα» – Αιχμές και σχόλια με ναυτικούς συμβολισμούς
13:25 «Ανθρωπόμορφες Ρωγμές+» στην Πάτρα – Εικαστική έκθεση στην Αγορά Αργύρη από 7 έως 21 Μαρτίου
13:17 Στους δρόμους οι συνταξιούχοι – Μαζική πορεία στο κέντρο της Αθήνας με αιχμή τις αυξήσεις
13:14 Ιταλία: Χιονοστιβάδα “καταπίνει” σκιερ ΒΙΝΤΕΟ
13:12 Το τελευταίο «αντίο» στην Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη – Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία στο Α΄ Νεκροταφείο
13:08 Πτώση 10% καταγράφουν τα «πράσινα» τιμολόγια ρεύματος
13:03 Το Πανεπιστήμιο Πατρών επιστρέφει στις παρελάσεις του Πατρινού Καρναβαλιού με το άρμα «Αρλεκίνοι»
13:00 Επενδυτής για την ΕΒΟ: Διεθνής διαγωνισμός για το ιστορικό εργοστάσιο – Τα ΕΑΣ αποφασίζουν την ανάπτυξη μονάδας κατασκευής οβίδων στο Αίγιο
13:00 Κύκλωμα κλοπών και παράνομης διακίνησης φαρμάκων εξαρθρώθηκε στην Αθήνα – Χιλιάδες χάπια και έγγραφα στα ευρήματα
12:59 Ανακοίνωση από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Β. Πελοποννήσου για τις αθλητικές εγκαταστάσεις
12:53 Συνεχίζονται τα play-offs στην Α΄ κατηγορία, ξεχωρίζει το Αχαϊκή-Κεραυνός
12:46 Χρυσοχοΐδης: Υπερπληθυσμός στις φυλακές, σχέδιο για 8 νέες – Ποιες κάμερες θα βεβαιώνουν παραβάσεις
12:41 Δήμος Πατρέων και εκπαιδευτικοί σε διάλογο για σχολεία, υποδομές και εξελίξεις στην εκπαίδευση
12:40 Κέα: Η «πύλη» των Κυκλάδων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ