Με κόκκινο πέρασε ο αστυνομικός που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στη Βουλή

Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορείται ο αστυνομικός της Άμεσης Δράσης που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στη Βουλή, όταν η υπηρεσιακή μηχανή του συγκρούστηκε με την μηχανή του 63χρονου ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε τα ξημερώματα της Πέμπτης (12.04.2026) στη συμβολή των οδών Βασ. Σοφίας και Ακαδημίας, έξω από τη Βουλή. Γύρω στις 05:40, ο αστυνομικός παραβίασε κόκκινο φανάρι με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με την μηχανή του 63χρονου.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο και παρέλαβαν τους δύο τραυματίες. Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 ενώ ο 63χρονος στον Ευαγγελισμό.

Παρά τη μάχη που έδωσαν οι γιατροί για να κρατήσουν στη ζωή τον 63χρονο, εκείνος υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του.

Ο αστυνομικός συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής, μέσα στο στρατιωτικό νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν και πλέον κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Σήμερα αναμένεται να μεταβεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών όπου και θα απολογηθεί.

Σε βάρος του διατάχθηκε και ΕΔΕ.

