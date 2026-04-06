Με μεγάλη επιτυχία η ενημέρωση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην πράξη

06 Απρ. 2026 15:44
Pelop News

Με μεγάλη συμμετοχή και αμείωτο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο «Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην πράξη: Εκπαίδευση, Έρευνα και Εργασία», την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 στην Αίθουσα της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Γραφείο Διασύνδεσης και Επιχειρηματικότητας με εισηγητές καθηγητές του Πανεπιστημίου Πατρών και στελέχη της εταιρείας EY.

Το σεμινάριο είχε ως βασικό στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με τις έννοιες και τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, δίνοντας έμφαση στη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη και παρουσιάζοντας χρήσιμες εφαρμογές που υποστηρίζουν τη μαθησιακή διαδικασία, την ερευνητική δραστηριότητα και τις ανάγκες στους εργασιακούς χώρους.

Στον τομέα της εκπαίδευσης, παρουσιάστηκαν σύγχρονες πρακτικές αξιοποίησης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την υποστήριξη της μελέτης, τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και την εξατομίκευση της μάθησης, με στόχο την καλύτερη διερεύνηση και κατανόηση σύνθετων εννοιών. Στον τομέα της έρευνας, αναδείχθηκε ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης ως πολύτιμο εργαλείο για την ανάλυση δεδομένων, τη συγγραφή επιστημονικών εργασιών και την εξερεύνηση νέων γνωστικών πεδίων, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και την ποιότητα του επιστημονικού έργου. Τέλος, όσον αφορά τον χώρο της εργασίας, παρουσιάστηκαν τρόποι με τους οποίους η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει τις σύγχρονες επιχειρήσεις, μέσα από την αυτοματοποίηση διαδικασιών, τη βελτιστοποίηση της λήψης αποφάσεων ενώ αναδείχθηκαν οι νέες δεξιότητες που απαιτούνται στο σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον. Στο σεμινάριο συμμετείχαν με στοχευμένες παρουσιάσεις οι κ.κ. Ευαγγελία Ζαχαράκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής και Κωνσταντίνος Λαβίδας, Επίκουρος Καθηγητής του ΤΕΕΑΠΗ από το Πανεπιστήμιο Πατρών, και οι κ.κ. Χριστίνα Παπαχρήστου, Ελένη Κουτελίδα και Κωνσταντίνος Μπλούτσος από την EY.Όπως επισήμανε και ο επιστημονικός υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης & Επιχειρηματικότητας, Επικ. Καθηγητής κ. Παρασκευάς Γεωργίου, η ανταπόκριση των φοιτητών ήταν ιδιαίτερα θετική, με έντονα διαδραστική συμμετοχή και ενεργό ενδιαφέρον καθ’ όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου.

Συνολικά, το σεμινάριο ανέδειξε τη σημασία της τεχνητής νοημοσύνης ως καταλυτικός παράγοντας στην εξέλιξη της εκπαίδευσης, της έρευνας και της εργασίας. Έγινε σαφές ότι αποτελεί πλέον απαραίτητη δεξιότητα για τους φοιτητές και τους νέους επιστήμονες, η εξοικείωση με τα σύγχρονα εργαλεία και τις εφαρμογές της ενώ παράλληλα τονίστηκε η ανάγκη για υπεύθυνη και ηθική χρήση της, σε συνδυασμό με τη διαρκή εκπαίδευση και προσαρμογή στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Η επιτυχημένη υλοποίηση της δράσης επιβεβαιώνει τον ενεργό ρόλο του Πανεπιστημίου Πατρών τόσο στην ενημέρωση και προώθηση των νέων πρακτικών που απαιτεί η σύγχρονη εποχή όσο και στην προετοιμασία και τη διασύνδεση των φοιτητών με την αγορά εργασίας.

Υποέργο 2: «Γραφείο Διασύνδεσης και Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίου Πατρών» – Πράξη «Υπηρεσίες Υποστήριξης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας» (Κωδικός ΟΠΣ 6018184), στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

