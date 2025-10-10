Με Παναγιώτη Γιαννάκη η επιβεβαίωση χρηματοδότησης για το γήπεδο του Αιγίου

Ο δήμαρχος Αιγιαλείας Παναγιώτης Ανδριόπουλος, συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο Πολιτισμού-Αθλητισμού- Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Γιώργο Φραγκονικολόπουλο και τον άμισθο ειδικό σύμβουλό του σε θέματα αθλητικών υποδομών Πέτρο Δαδιώτη, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων& Αθλητισμού, όπου είχε συνάντηση με τον Δημήτρη Κοντό, διευθυντή του γραφείου του υπουργού Γιάννη Βρούτση.

Προσφυγή του ΟΦΗ για να γλιτώσει την ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών

Στη συνάντηση παρέστη και ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο οποίος στέκεται διαχρονικά αρωγός και υποστηρικτής των αιτημάτων που αφορούν την Αιγιάλεια, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά το ενδιαφέρον του για την ενίσχυση του αθλητισμού στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Δήμαρχος Αιγιαλείας έλαβε την επίσημη επιβεβαίωση ότι ο Δήμος θα ενταχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης για την αναβάθμιση του γηπέδου του Αιγίου.

Το πρόγραμμα αναμένεται να ανοίξει στις αρχές του 2026 και να «τρέξει» κατά την περίοδο 2026–2028, εξασφαλίζοντας σημαντικούς πόρους για την υλοποίηση του έργου.

Μάλιστα, η επίσημη εξαγγελία της χρηματοδότησης θα πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τον Υπουργό Αθλητισμού, κ. Γιάννη Βρούτση, κατά τη διάρκεια επικείμενης επίσκεψής του στην Αιγιάλεια.

Η Δημοτική Αρχή Αιγιαλείας εκφράζει την ικανοποίησή της για την εξέλιξη αυτή και συνεχίζει με συνέπεια τις προσπάθειές της για την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών του Δήμου, προς όφελος των πολιτών και της νεολαίας.

Μετά το τέλος της συνάντησης ο Δήμαρχος Αιγιαλείας Παναγιώτης Ανδριόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

“Η εξέλιξη αυτή αποτελεί δικαίωση μιας σταθερής και συντονισμένης προσπάθειας και διεκδίκησης που καταβάλλουμε εδώ και καιρό για την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων της Αιγιάλειας.

Η χρηματοδότηση του γηπέδου του Αιγίου δεν είναι απλώς ένα έργο υποδομής, αλλά μια επένδυση στη νεολαία, στον αθλητισμό και στην κοινωνική ζωή της πόλης μας.

Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Αθλητισμού κ. Γιάννη Βρούτση για την άμεση ανταπόκρισή του, τον Διευθυντή του Γραφείου του κ. Δημήτρη Κοντό για τη συνεργασία, καθώς και τον κ. Παναγιώτη Γιαννάκη για τη συνεχή στήριξη και παρουσία του στα θέματα που αφορούν τον τόπο μας.

Συνεχίζουμε με σχέδιο και αποφασιστικότητα, για μια Αιγιάλεια που προχωρά μπροστά με έργα και όχι με λόγια”.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



