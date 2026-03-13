Η ομάδα πόλο Μίνι Παίδων της ΝΕΠ μπήκε με νίκη επί του ΝΟΠ στη β΄ φάση του αντίστοιχου Πανελληνίου πρωταθλήματος.

Με το δεξί οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ - Φωτογραφίες/βίντεο Χαμόγελα για την καλή αρχή στην ομάδα πόλο Μίνι Παίδων της ΝΕΠ
13 Μαρ. 2026 22:06
Με νίκη επί του ΝΟΠ με σκορ 10-7 ξεκίνησε η ΝΕΠ τις υποχρεώσεις της στη β΄ φάση του Πανελληνίου πρωταθλήματος πόλο των Μίνι Παίδων Κ14. Τα 8λεπτα: 2-2, 1-2, 3-2, 4-1. Τα γκολ της ΝΕΠ: Παπανίκος 2, Θεριάκης 4, Καλύβας 1, Παπαναγιώτου 2, Γιουρούκος 1. Τα γκολ του ΝΟΠ: Χαρίτος 2, Γεωργαράς 1, Σύψας 1, Ανδρ. Δημητρόπουλος 2, Π. Δημητρόπουλος 1.
Οι αγώνες φιλοξενούνται για ένα τριήμερο στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» και ο Ομιλος της ΝΕΠ αποτελείται από τις εξής ακόμη ομάδες: ΝΟΠ, ΝΟ Ναυπλίου, Απόλλων Σμύρνης, Εθνικός.
Το υπόλοιπο πρόγραμμα των παιχνιδιών της ΝΕΠ έχει ως εξής:
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3: Απόλλων Σμύρνης-ΝΕΠ (19.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/3: ΝΕΠ-ΝΟ Ναυπλίου (10.00), ΝΕΠ-Εθνικός (17.15)
Η αποστολή αποτελείται από τους εξής αθλητές:
Δημήτρης Παπανίκος
Ιωάννης Θεριακής
Νίκος Παπαναγιώτου
Παναγιώτης Καλύβας
Ιωάννης Φουρκιωτης
Έκτορας Γιουρούκος
Βασίλης Γρηγορόπουλος
Παναγιώτης Κορδάς
Δημήτρης Χασάπης
Αλέξανδρος Σταματακόπουλος
Δημήτρης Χριστοπουλος
Αλέξανδρος Ροδόπουλος
Βασίλης Κογκόπουλος
Νικόλας Γκοτσοπουλος
Αργύρης Κορδάς
Ιωάννης Γιαουπάι
Παύλος Δατσέρης
Γεώργιος Ευαγγελατος
Γεώργιος Τσίγκας
Να σημειωθεί ότι την πρόκριση στη γ΄ φάση (οι αγώνες θα γίνουν το διάστημα 15-17/5) περνούν οι δύο πρώτες ομάδες του Ομίλου.

