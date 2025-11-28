Με το βλέμμα προς τις Βρυξέλλες: Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοινώνει σήμερα την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup

Σήμερα αναμένεται να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Το πρακτορείο σημειώνει ότι η ανακοίνωση θα γίνει εντός της ημέρας, πριν από τη λήξη της προθεσμίας στις 5 μ.μ. (ώρα Βρυξελλών).

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το γραφείο του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα του Bloomberg για σχολιασμό. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο για το Eurogroup, καθώς η διαδικασία διαδοχής βρίσκεται σε τελική ευθεία και οι ευρωπαϊκές ισορροπίες διαμορφώνονται εκ νέου.

Greek Finance Minister Kyriakos Pierrakakis will run for the presidency of the Eurogroup https://t.co/9jY7LRyWTT — Bloomberg (@business) November 28, 2025

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



