Το σημείο όπου συνέβη η τραγωδία έχει μετατραπεί σε τόπο μνήμης, όπου συμμαθητές, φίλοι και κάτοικοι αφήνουν λουλούδια για να τιμήσουν τη μνήμη του άτυχου νεαρού που χάθηκε τόσο άδικα

«Με το ζόρι αναπνέουν, είναι σε σοκ», η αδερφή του 15χρονου για την τραγωδία στη Λούτσα
14 Φεβ. 2026 18:12
Pelop News

Η Λούτσα θρηνεί για το μεγάλο κακό και τον τραγικό θάνατο του 15χρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα στη διασταύρωση των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (13.02.2026). Οι κάτοικοι άκουσαν τον δυνατό θόρυβο από τη σύγκρουση του αυτοκινήτου με δέντρο και ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ και την αστυνομία. Όπως προέκυψε, πίσω από το τιμόνι βρισκόταν ένας 15χρονος, ενώ στο όχημα επέβαιναν ακόμη δύο συνομήλικοί του.

Το σημείο όπου συνέβη η τραγωδία έχει μετατραπεί σε τόπο μνήμης, όπου συμμαθητές, φίλοι και κάτοικοι αφήνουν λουλούδια για να τιμήσουν τον 15χρονο που χάθηκε τόσο άδικα.

Οι τρεις έφηβοι ήταν πολύ δεμένοι μεταξύ τους, φίλοι από μικρή ηλικία, με κοινά όνειρα για το μέλλον. Ένα νεανικό λάθος, όμως, αποδείχθηκε μοιραίο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το αυτοκίνητο κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα. Ο 15χρονος οδηγός φέρεται να πήρε κρυφά τα κλειδιά του οχήματος από τους γονείς του για να βγει βόλτα με τους φίλους του στη Λούτσα, χωρίς να φαντάζεται ότι αυτή η απόφαση θα είχε τόσο τραγική κατάληξη.
Στην εκπομπή Εξελίξεις Τώρα μίλησε και η αδερφή του 15χρονου οδηγού του αυτοκινήτου, που όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το newsit.gr, ο ανήλικος οδηγός καρφώθηκε σε δέντρο με αποτέλεσμα να κάσει τη ζωή του ο συνομήλικος φίλος του και να τραυματιστεί ακόμη ένας ανήλικος.

«Ναι ο αδερφός μου είναι… Έχει χτυπήσει άσχημα το πόδι του, το κεφάλι του, τα πλευρά του. Δεν μας είπαν αν χρειάζεται να χειρουργηθεί. Είναι σε κατάσταση σοκ και οι δύο. Πού να θυμούνται οι καημένοι, με το ζόρι αναπνέουν.

Δεν είναι περίεργος ακριβώς, απλά έτυχε».

Μετά το φονικό τροχαίο, ο 15χρονος οδηγός σε κατάσταση σοκ και βλέποντας τον φίλο του να εκσφενδονίζεται από το αυτοκίνητο και να σκοτώνεται ακαριαία, άρχισε να φωνάζει: «Τι έκανα, τι έκανα, σκότωσα τον φίλο μου».

Ο 15χρονος -που νοσηλεύεται όπως και ο δεύτερος τραυματίας στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού»-συνεχίζει να βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση σύμφωνα με την μητέρα του, η οποία περιγράφει τα όσα της μετέφερε ο γιος της.

