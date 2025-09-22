Με τον «Γαμβρό μας» έπεσε η αυλαία στο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Πάτρας

Με την κωμωδία των Ν. Λάσκαρη και Μ. Γιαννουκάκη «Ο γαμβρός μας», σε σκηνοθεσία Χρήστου Μπαϊρακτάρη, ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου στο θέατρο της Κρήνης η φετινή ενότητα του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Πάτρας, το οποίο τελεί υπό την Αιγίδα του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας.

Την παράσταση παρουσίασε η Θεατρική Ομάδα του Συλλόγου των Εν Πάτραις Κεφαλλήνων «Το Θεατροσκόπιο», προσφέροντας στο κοινό μια ξεκαρδιστική κωμωδία σε τρεις πράξεις, γεμάτη ζωντανούς διαλόγους και σπινθηροβόλο χιούμορ. Η ιστορία, τοποθετημένη στην παλιά Αθήνα του 20ού αιώνα, εστιάζει στην Ευλαλία Κλωναρά, σύζυγο εμπόρου, που αναζητά έναν πλούσιο γαμπρό για την κόρη της.

Στην υπόθεση μπαίνει και η θρυλική προξενήτρα κυρά Λοξή, η οποία φέρνει στην οικογένεια έναν γοητευτικό Δανό που μιλά άπταιστα ελληνικά, αλλά κρύβει ένα απρόσμενο παρελθόν.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία & επιλογή μουσικής: Χρήστος Μπαϊρακτάρης

Κοστούμια: ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας & ο Θίασος

Ενδυματολογικές συμβουλές: Θεοδώρα Τσούλου

Βοηθός σκηνοθέτη: Μάχη Αντωνοπούλου

Φροντιστήριο: Η Ομάδα

Ηθοποιοί: Γιάννης Κολέσης, Διονυσία Καραμπουρνιώτη, Κώστας Καζαμαριώτης, Δημήτρης Γεωργαντόπουλος, Μάχη Αντωνοπούλου, Γιώργος Κλαουδάτος, Αθηνά Καλιακούδα, Ανδρέας Μαζαράκης, Ζωή Παρασκευοπούλου, Σπύρος Πράρας, Αντώνης Δημόπουλος, Κρυσταλία Κιτσάκη, Μαρία Αδαμοπούλου.

Την εκδήλωση προλόγισε το μέλος της επιτροπής του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Πάτρας, Κώστας Τσουραμάνης.

Η τελετή λήξης του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί απόψε, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, στις 9:00 μ.μ., στο θέατρο της Κρήνης.

