Με τον «Γαμβρό μας» έπεσε η αυλαία στο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Πάτρας

Μια βραδιά γέλιου και νοσταλγίας για την παλιά Αθήνα έκλεισε την ενότητα του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Πάτρας, λίγο πριν από την τελετή λήξης που θα πραγματοποιηθεί απόψε στην Κρήνη.

Με τον «Γαμβρό μας» έπεσε η αυλαία στο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Πάτρας
22 Σεπ. 2025 12:04
Pelop News

Με την κωμωδία των Ν. Λάσκαρη και Μ. Γιαννουκάκη «Ο γαμβρός μας», σε σκηνοθεσία Χρήστου Μπαϊρακτάρη, ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου στο θέατρο της Κρήνης η φετινή ενότητα του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Πάτρας, το οποίο τελεί υπό την Αιγίδα του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας.

Την παράσταση παρουσίασε η Θεατρική Ομάδα του Συλλόγου των Εν Πάτραις Κεφαλλήνων «Το Θεατροσκόπιο», προσφέροντας στο κοινό μια ξεκαρδιστική κωμωδία σε τρεις πράξεις, γεμάτη ζωντανούς διαλόγους και σπινθηροβόλο χιούμορ. Η ιστορία, τοποθετημένη στην παλιά Αθήνα του 20ού αιώνα, εστιάζει στην Ευλαλία Κλωναρά, σύζυγο εμπόρου, που αναζητά έναν πλούσιο γαμπρό για την κόρη της.

Με τον «Γαμβρό μας» έπεσε η αυλαία στο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Πάτρας Με τον «Γαμβρό μας» έπεσε η αυλαία στο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Πάτρας Με τον «Γαμβρό μας» έπεσε η αυλαία στο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Πάτρας Με τον «Γαμβρό μας» έπεσε η αυλαία στο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Πάτρας Με τον «Γαμβρό μας» έπεσε η αυλαία στο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Πάτρας

Στην υπόθεση μπαίνει και η θρυλική προξενήτρα κυρά Λοξή, η οποία φέρνει στην οικογένεια έναν γοητευτικό Δανό που μιλά άπταιστα ελληνικά, αλλά κρύβει ένα απρόσμενο παρελθόν.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία & επιλογή μουσικής: Χρήστος Μπαϊρακτάρης

Κοστούμια: ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας & ο Θίασος

Ενδυματολογικές συμβουλές: Θεοδώρα Τσούλου

Βοηθός σκηνοθέτη: Μάχη Αντωνοπούλου

Φροντιστήριο: Η Ομάδα

Με τον «Γαμβρό μας» έπεσε η αυλαία στο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Πάτρας Με τον «Γαμβρό μας» έπεσε η αυλαία στο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Πάτρας Με τον «Γαμβρό μας» έπεσε η αυλαία στο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Πάτρας Με τον «Γαμβρό μας» έπεσε η αυλαία στο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Πάτρας Με τον «Γαμβρό μας» έπεσε η αυλαία στο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Πάτρας

Ηθοποιοί: Γιάννης Κολέσης, Διονυσία Καραμπουρνιώτη, Κώστας Καζαμαριώτης, Δημήτρης Γεωργαντόπουλος, Μάχη Αντωνοπούλου, Γιώργος Κλαουδάτος, Αθηνά Καλιακούδα, Ανδρέας Μαζαράκης, Ζωή Παρασκευοπούλου, Σπύρος Πράρας, Αντώνης Δημόπουλος, Κρυσταλία Κιτσάκη, Μαρία Αδαμοπούλου.

Την εκδήλωση προλόγισε το μέλος της επιτροπής του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Πάτρας, Κώστας Τσουραμάνης.

Η τελετή λήξης του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί απόψε, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, στις 9:00 μ.μ., στο θέατρο της Κρήνης.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:30 Ανατολική Αιγιάλεια – Γιώργος Σακελλαρόπουλος: «Ενας Αύγουστος δεν μας σώζει…»
17:26 Αποκάλυψη: Τη σκότωσε γιατί του έκανε διπλή παρατήρηση για την καθαριότητα!
17:12 Πυρκαγιά στην Ασπροπουλιά Καλαμάτας
17:03 Η μαρίνα της Πάτρας σε τέλμα: Αδειοδότηση σε εκκρεμότητα, έργα σε καθυστέρηση, νέες καταγγελίες
16:55 Η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και το τείχος σιωπής
16:54 Ιταλία: Σαρωτικές πλημμύρες σε Μιλάνο και Τορίνο από υπερχειλίσεις χειμάρρων ΒΙΝΤΕΟ
16:46 Συνελήφθη 36χρονος που κατηγορείται ότι παρενόχλησε ανήλικους την ώρα που έπαιζαν σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη
16:38 Τουρισμός: Αυξήθηκαν κατά 12,5% τα έσοδα στο επτάμηνο 2025
16:30 Σοκαριστικό βίντεο από τον ξυλοδαρμό 15χρονου στην Πάτρα – Ελεύθεροι οι τρεις δράστες
16:19 Κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Χατζηδάκη για τη βελτίωση ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας
16:01 Καλοπιάσματα από τον Πούτιν στον Τραμπ για τα πυρηνικά – Τι δήλωσε
15:51 Τέμπη – Υπόθεση Ρούτσι: Αναρμόδιος δηλώνει ο Άρειος Πάγος για την εκταφή νεκρών
15:32 Όταν η βία των νέων αγγίζει όλη την κοινωνία
15:24 Έρχεται το Olympia Forum VI 7-9 Οκτωβρίου στην Αρχαία Ολυμπία
15:16 Επίθεση του σπιράλ στη δημοτική Αρχή: «Διοικητικά ακέφαλο το Πατρινό Καρναβάλι»
15:08 Η Lidl λανσάρει τη διεθνή καμπάνια «Lidl. Γιατί αξίζει.» με ξεκάθαρο μήνυμα προς τους ανθρώπους
14:59 Νέα αναβολή στη δίκη του καρδιοχειρουργού για «φακελάκι» – Επικαλέστηκε και πάλι λόγους υγείας
14:58 Αναβολή για τον Μάρτιο του 2026 στη δίκη των 105 κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
14:55 Πάτρα: Σφοδρές αντιδράσεις εργαζομένων για το επικείμενο κλείσιμο της Κλινικής Λοιμώξεων στο «Άγιος Ανδρέας»
14:51 Το Welcome to UP 2025 ανεβαίνει στη Γέφυρα, πάει στο Αρχαιολογικό Μουσείο και ξεναγείται σε Αchaia Clauss
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ