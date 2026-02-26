Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Γαστούνη: 50+ αστυνομικοί, drones και συλλήψεις σε καταυλισμούς Ρομά

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τα ξημερώματα ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στη Γαστούνη Ηλείας, με τη συμμετοχή περισσότερων από 50 αστυνομικών από την Ηλεία, την Αχαΐα αλλά και άλλες περιοχές. Στο στόχαστρο των αρχών βρίσκονται καταυλισμοί Ρομά, με σκοπό τον εντοπισμό ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε αξιόποινες πράξεις.

Η επιχείρηση ξεκίνησε στην περιοχή «Πηγαδάκια» και περιλαμβάνει ακόμη και επιτήρηση από αέρος με drones, προκειμένου να αποτραπούν ενδεχόμενες διαφυγές και να υπάρχει πλήρης εικόνα της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συλλήψεις ατόμων σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης, ενώ εξετάζεται η εμπλοκή και άλλων προσώπων σε διάφορα αδικήματα.

Το αυξημένο ενδιαφέρον της ηγεσίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. συνδέεται, σύμφωνα με πληροφορίες, και με το πρόσφατο περιστατικό ξυλοδαρμού περιπτερά και του γιου του στη Γαστούνη, γεγονός που είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στην περιοχή.

Η επιχείρηση εντάσσεται σε μια προσπάθεια αποτροπής παραβατικών φαινομένων και αποφυγής συνθηκών γκετοποίησης, με την αστυνομία να επιχειρεί να στείλει μήνυμα μηδενικής ανοχής σε αντίστοιχες συμπεριφορές.

Ωστόσο, σε τοπικό επίπεδο επισημαίνεται ότι απαιτούνται πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις και ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών της Ηλείας, καθώς η συνεχής μετακίνηση προσωπικού σε άλλες αποστολές περιορίζει συχνά τη διαθέσιμη δύναμη στον νομό.

