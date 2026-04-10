Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου 2026: Το εορτολόγιο και οι Άγιοι της ημέρας

Η 10η Απριλίου 2026 αποτελεί για την Ορθόδοξη Εκκλησία ημέρα βαθιάς κατάνυξης, καθώς η Μεγάλη Παρασκευή συμπίπτει με τη μνήμη σημαντικών μαρτύρων και προσωπικοτήτων της πίστης. Πέρα από το Θείο Δράμα και τα Άγια Πάθη, το εορτολόγιο περιλαμβάνει μια πολυπληθή ομάδα μαρτύρων από την Αφρική, αλλά και τον εθνομάρτυρα Πατριάρχη Γρηγόριο Ε’.

Οι Άγιοι Τερέντιος, Αφρικανός και οι 40 Μάρτυρες

Το έτος 250 μ.Χ., κατά τους διωγμούς του αυτοκράτορα Δεκίου, σαράντα τέσσερις Χριστιανοί στην Καρθαγένη της Αφρικής οδηγήθηκαν στο μαρτύριο. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι Τερέντιος, Αφρικανός, Θεόδωρος, Μάξιμος και Πομπήιος. Οι μάρτυρες υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια, αρνούμενοι να θυσιάσουν στα είδωλα. Μετά από σκληρή κακοποίηση και φυλάκιση, η πίστη τους παρέμεινε ακλόνητη, με αποτέλεσμα τον τελικό αποκεφαλισμό τους. Αξιοσημείωτο είναι πως τα ονόματα πολλών εξ αυτών παραπέμπουν στην αρχαία ελληνική παράδοση (π.χ. Σωκράτης, Περικλής, Σοφοκλής), γεγονός που καταδεικνύει την εξάπλωση του Χριστιανισμού στον τότε κόσμο.

Άγιος Γρηγόριος Ε’ και Άγιος Δήμος

Σήμερα τιμάται επίσης η μνήμη του Αγίου Γρηγορίου Ε’, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, ο οποίος απαγχονίστηκε από τους Οθωμανούς την ημέρα του Πάσχα του 1821, καθώς και του Αγίου Δήμου (ή Δημητρίου) του Αλιέως, ενός Νεομάρτυρα που παρέδωσε τη ζωή του για την πίστη του.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Λόγω της πληθώρας των μαρτύρων, η 10η Απριλίου συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό εορταζόντων. Μεταξύ άλλων, την ονομαστική τους εορτή έχουν οι:

Μάξιμος, Μάξιμη, Μάξιμα

Ανάξαρχος, Αναξιμένης, Μένης

Δημάρατος, Δημοσθένης, Δημοσθενία, Δήμος, Δημοκλής, Δημόκλεια

Διονύσιος, Διονύσης, Νιόνιος, Νύσης, Ντένης, Διονυσία, Διονυσούλα, Νύσα, Σίσσυ, Ντενίζ, Ντενίς

Επαμεινώνδας, Νώντας

Ετεοκλής

Ζήνων

Ηρακλής, Ηρακλεία, Ηρακλίτσα

Ηφαιστίων

Θεμιστοκλής, Θέμης, Θεμιστοκλεία, Θέμις, Θέμιδα, Θεμίστω

Θεόφραστος

Θησέας, Θησεύς

Ισοκράτης

Μιλτιάδης, Μίλτος

Μνήσαρχος

Ξενοφών, Ξενοφώντας, Φώντας, Φόντας, Φόνης, Ξενοφωντία, Ξενοφωντίνα, Ξενοφούλα, Ξενοφώντη, Ξένια.

Όμηρος

Παρμενίων

Πελοπίδας

Περικλής, Περίκλεια

Πίνδαρος.

Πολύβιος, Πολύβια, Πολυβία

Πολύνικος, Πολυνίκη

Προμηθέας, Προμηθεύς

Σοφοκλής, Σοφόκλεια

Σωκράτης, Σωκρατίνα, Σωκρατία

Τιμόθεος, Τίμος, Τιμάς, Τίμης, Θέος, Τιμοθέη, Τιμοθέα, Τίμα, Τίμη, Θέα, Θέη.

Φιλοποίμην, Φίλης

Φωκίων, Φώκος

Χρόνιος, Χρονία

