Μεγάλη Παρασκευή: Η κορύφωση του Θείου Δράματος και η Αποκαθήλωση του Ιησού

Μεγάλη Παρασκευή σήμερα 10 Απριλίου 2026, ημέρα της απόλυτης πένθους και της κορύφωσης των Παθών του Κυρίου. Η Εκκλησία τιμά την ανάμνηση της Σταύρωσης, του θανάτου και της ταφής του Ιησού Χριστού, ενώ το βράδυ πραγματοποιείται η περιφορά του Επιταφίου σε κλίμα κατάνυξης.

Σύμφωνα με τις ευαγγελικές περικοπές, ο Ιησούς οδηγήθηκε από τον Καϊάφα στον Πόντιο Πιλάτο. Παρά τη διαπίστωση της αθωότητάς Του, ο ηγεμόνας της Ιουδαίας υπέκυψε στις πιέσεις και Τον καταδίκασε σε θάνατο. Ακολούθησαν οι εξευτελισμοί, ο ακάνθινος στέφανος και η πορεία προς τον Γολγοθά.

Η Σταύρωση έλαβε χώρα την τρίτη ώρα της ημέρας, ενώ γύρω στην ενάτη ώρα ο Χριστός εξέπνευσε, αναφωνώντας το «Τετέλεσται». Η παράδοση αναφέρει πως εκείνη τη στιγμή η κτίση «αλλοιώθηκε» από το δέος, ενώ το σώμα Του κεντήθηκε από τη λόγχη, αναβλύζοντας αίμα και ύδωρ. Το απόγευμα, ο Ιωσήφ από Αριμαθείας και ο Νικόδημος προχώρησαν στην Αποκαθήλωση και την ταφή στον καινούργιο τάφο, σφραγίζοντας την είσοδο με λίθο.

Λόγω της ημέρας, τηρείται αυστηρή νηστεία, σε ανάμνηση των Σωτηρίων Παθών, σύμφωνα με την αποστολική παράδοση.

