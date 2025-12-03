ΜέΡΑ 25: Να ακουστεί ξανά το σφύριγμα του τρένου στην Πελοπόννησο

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα Μέρα 25 με επικεφαλής τον Γιάνη Βαρουφάκη αναφέρει: Η Πελοπόννησος διεκδικεί πίσω το τρένο της. Το πιο φτηνό, το πιο οικολογικό, το πιο δίκαιο μέσο μεταφοράς για μια ολόκληρη περιοχή που έχει αφεθεί εδώ και δεκαετίες στην τύχη της.

Το δίκτυο που κάποτε ένωνε πόλεις, λιμάνια και ανθρώπους σήμερα παραμένει εγκαταλειμμένο.

Η πλήρης επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου της Πελοποννήσου δεν είναι νοσταλγία για άλλες εποχές. Είναι αναπτυξιακή και κοινωνική αναγκαιότητα.

Από την Κόρινθο έως την Καλαμάτα και από το Άργος έως τον Πύργο και την Πάτρα, ένα σύγχρονο τρένο μπορεί να υποστηρίξει καθημερινές μετακινήσεις, τουρισμό, εμπορευματική διακίνηση, μικρές επιχειρήσεις και τοπικές κοινωνίες που σήμερα μένουν αποκομμένες.

Σε όλη την Ευρώπη, ο σιδηρόδρομος αναπτύσσεται δυναμικά ως το βασικό μέσο βιώσιμων μετακινήσεων. Μόνο στην Ελλάδα συντελείται η πλήρης απαξίωσή του με σκέψεις ακόμα και για οριστική καταστροφή του δικτύου και μετατροπή του σε… ποδηλατόδρομο (όπως προτάθηκε για τη γραμμή Κόρινθος – Άργος – Ναύπλιο).

Oπου προωθείται η όποια επανασύνδεση, αυτή αφορά σταθερά “ιδιωτικούς σπόνσορες”, σχεδιάζεται και εκπονείται σε βάρος των πόλεων και των πολιτών, με χαρακτηριστικότερες τις μηχανορραφίες και τις υπαναχωρήσεις για την μη χρηματοδότηση της υπόγειας διέλευσης μέσα από την Πάτρα, που έτσι θα διχοτομήσει την πόλη.

Το τρένο είναι δημόσιο αγαθό. Και είναι το μόνο που μπορεί να ενώσει ξανά την Πελοπόννησο χωρίς να πνίγει τις πόλεις και τους δρόμους στα καυσαέρια.

Η τραγωδία των Τεμπών αποκάλυψε με τον πιο ωμό τρόπο τι σημαίνει ιδιωτικοποίηση, απαξίωση και εγκατάλειψη δημόσιων υποδομών. Ανέδειξε, με αίμα, την εγκληματική επιλογή όλων των κυβερνήσεων να αφήσουν το σιδηροδρομικό δίκτυο να ρημάζει, να ξεπουλιέται, να παραδίδεται σε εταιρείες που λογαριάζουν μόνο το κέρδος.

Εδώ, στην Πελοπόννησο, βλέπουμε την ίδια νοοτροπία: οτιδήποτε δεν φέρνει άμεσο κέρδος για ιδιώτες θεωρείται «περιττό». Έτσι έφτασαν να οραματίζονται ποδηλατοδρόμους αντί για γραμμές, προς τέρψιν “εναλλακτικών” τουριστών και δίμετρα τοιχία από μπετόν μέσα στο κέντρο της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας χάριν εργολαβικής ευκολίας. Λες και η φτηνή και ασφαλής μετακίνηση είναι πολυτέλεια.

Το ΜέΡΑ25 καλεί την κυβέρνηση

– Nα σταματήσει άμεσα κάθε σχέδιο εκποίησης ή μετατροπής του δικτύου.

– Να προχωρήσει σε πλήρη καταγραφή, συντήρηση και αναβάθμιση των γραμμών.

– Να δεσμευτεί για την επαναλειτουργία των βασικών αξόνων της Πελοποννήσου με όρους ανθρώπινους, υπέρ των πόλεων και των πολιτών.

– Να παρουσιάσει χρονοδιάγραμμα, χρηματοδότηση, τεχνικό σχεδιασμό και πραγματική διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες.

Η Πελοπόννησος αξίζει τρένο. Αξίζει πρόσβαση, σύνδεση, καθαρή μετακίνηση. Αξίζει ζωή.

Το ΜέΡΑ25 θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, μαζί με τους πολίτες και τους φορείς που αγωνίζονται για να ξανακουστεί το σφύριγμα του τρένου σε όλη την Πελοπόννησο».

