Μέση Ανατολή: Δείτε πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους από τον πόλεμο

Ο πόλεμος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

10 Μαρ. 2026 12:17
Pelop News

Τραγικός είναι ο απολογισμός των θυμάτων για τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κυρίως στο Ιράν και στον Λίβανο, αλλά και στις χώρες του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και στρατιωτικό προσωπικό και έχουν εμπλακεί στις εχθροπραξίες του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ακολουθούν οι αριθμοί των νεκρών όπως τους έχει ανακοινώσει κάθε μία χώρα μέχρι σήμερα, 9 Μαρτίου, χωρίς να είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν:

ΙΡΑΝ – Τουλάχιστον 1.230 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά τους 175 μαθήτριες από πλήγμα πυραύλου κατά σχολείου στην πόλη Μινάμπ κατά την πρώτη ημέρα του πολέμου, σύμφωνα με την ιρανική ερυθρά Ημισέληνο.

Δεν είναι σαφές αν στον απολογισμό περιλαμβάνονται οι απώλειες μεταξύ των μελών του σώματος των Φρουρών της Επανάστασης.

Ανησυχία από ανάρτηση Μακρόν για «επιθέσεις με drones και πυραύλους» στην Κύπρο – «Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο», απαντά η Λευκωσία

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 104 ναυτικοί σκοτώθηκαν κατά τον τορπιλισμό ιρανικού πολεμικού πλοίου από αμερικανικό υποβρύχιο ανοικτά της Σρι Λάνκα την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτοί οι θάνατοι δεν περιλαμβάνονται στον απολογισμό που δημοσίευσε η Ερυθρά Ημισέληνος.

ΛΙΒΑΝΟΣ – Τουλάχιστον 486 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

ΙΡΑΚ – Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με την ιρακινή αστυνομία και πηγές των υπηρεσιών υγείας. Ενας διοικητής της Ισλαμικής Αντίστασης στο Ιράκ, οργάνωσης ομπρέλας που περιλαμβάνει όλες τις ένοπλες φιλοϊρανικές οργανώσεις, σκοτώθηκε σε αεροπορικό πλήγμα κατά του οχήματος στο οποίο επέβαινε στις 5 Μαρτίου, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

ΙΣΡΑΗΛ – Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι δύο στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον νότιο Λίβανο από την επανάληψη των συγκρούσεων με την Χεζμπολάχ την περασμένη εβδομάδα, όταν η ένοπλη οργάνωση επετέθη κατά του Ισραήλ σε ένδειξη υποστήριξης προς το Ιράν.

Ενδεκα πολίτες έχουν σκοτωθεί ανάμεσά τους εννέα άνθρωποι από ιρανική πυραυλική επίθεση στην πόλη Μπέιτ Σεμές κοντά στην Ιερουσαλήμ την 1η Μαρτίου, σύμφωνα με την υπηρεσία Magen David Adom.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ – Επτά αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν εν υπηρεσία κατά τις επιχειρήσεις κατά του Ιράν, ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός.

ΣΥΡΙΑ – Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ιρανικός πύραυλος έπληξε κτίριο στην πόλη Σουέιντα της νότιας Συρίας στις 28 Φεβρουαρίου, μετέδωσε το πρακτορείο SANA.

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ – Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις ιρανικές επιθέσεις, σύμφωνα με το υπουργείο Αμυνας των ΗΑΕ.

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ – Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν βλήμα έπεσε σε κατοικημένη περιοχή της πόλης Αλ-Χαρζ, νοτιοανατολικά του Ριαντ.

ΜΠΑΧΡΕΪΝ – Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δύο χωριστές ιρανικές επιθέσεις, η τελευταία από τις οποίες έπληξε κτίριο κατοικιών στην πρωτεύουσα Μανάμα, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

ΚΟΥΒΕΪΤ – Δύο άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν κατά τις ιρανικές επιθέσεις κατά της χώρας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας. Δύο υπάλληλοι του υπουργείου Εσωτερικών και δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν επίσης εν ώρα υπηρεσίας, ανακοίνωσε ο στρατός.

ΟΜΑΝ – Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε όταν βλήμα χτύπησε το υπό σημαία νήσων Μάρσαλ τάνκερ MKD VYOM ανοικτά του Μασκάτ.

