Μέση Ανατολή: Ο διοικητής της Μοσάντ φέρεται να έπεισε τον Νετανιάχου ότι το ιρανικό καθεστώς μπορεί να πέσει αν χτυπηθούν οι κατάλληλοι στόχοι

Σε μία σημαντική αποκάλυψη προχώρησε το ισραηλινό Channel 12, που τόνισε ότι ο διοικητής της Μοσάντ ήταν αυτός που υποστήριξε στον Νετανιάχου ότι το καθεστώς στο Ιράν μπορεί να ανατραπεί υπό την προϋπόθεση επίτευξης στρατιωτικών στόχων, πριν την έναρξη των εχθροπραξιών και την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο Ντέιβιντ Μπαρνέα κατά τη διάρκεια συναντήσεων με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και την κυβέρνησή του πριν από την αμερικανο-ισραηλινή επιχείρηση που προκάλεσε τον πόλεμο με το Ιράν, εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα ήταν δυνατόν να ανατραπεί το ιρανικό καθεστώς.

«Θα βγούν οι Ιρανοί στους δρόμους»

Όπως αναφέρουν οι Times Of Israel, το Channel 12, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, υποστηρίζει ότι ο Μπαρνέα ενημέρωσε την πολιτική ηγεσία του Ισραήλ πως αν επιτευχθούν οι στρατιωτικοί στόχοι της επιχείρησης — όπως η καρατόμηση της ηγεσίας και ο σοβαρός τραυματισμός των θεσμών του καθεστώτος — τότε οι υπηρεσίες πληροφοριών, όπως η Μοσσάντ και η CIA, θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν την κινητοποίηση του ιρανικού λαού στους δρόμους για να βρουν εναλλακτική λύση στο καθεστώς.

Το δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι ο επικεφαλής της Μοσσάντ διατύπωσε προειδοποιήσεις και επιφυλάξεις, σημειώνοντας ότι η κατάσταση είναι σε εξέλιξη και ότι η επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων μπορεί να πάρει αρκετό χρόνο.

Θέτει τις βάσεις για πτώση του καθεστώτος

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τόσο ο Νετανιάχου όσο και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, απευθύνθηκαν στον ιρανικό λαό κατά την ανακοίνωση της έναρξης της στρατιωτικής επιχείρησης, υπογραμμίζοντας ότι η επιχείρηση ενδέχεται να θέσει τις προϋποθέσεις για την πτώση του καθεστώτος, ενώ επισημαίνοντας ότι οι Ιρανοί θα πρέπει να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία και να αναλάβουν δράση.

Παρά τις δημόσιες δηλώσεις και την αρχική στήριξη του Νετανιάχου και του Τραμπ, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ αποφεύγουν να δεσμευτούν για την αλλαγή καθεστώτος, εστιάζοντας στο στρατιωτικό απειλή του Ιράν, ιδιαίτερα όσον αφορά τα πυρηνικά και βαλλιστικά προγράμματα.

«Άθικτο, αλλά με σημαντική φθορά»

Αυτή η εκτίμηση έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης, καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ αποφεύγουν να αναλάβουν πλήρως την ευθύνη για την ανατροπή του καθεστώτος, περιορίζοντας τη στρατηγική τους στην καταπολέμηση της στρατιωτικής απειλής του Ιράν.

Από την πλευρά του, η Αμερικανίδα Διευθύντρια Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Τούλσι Γκάμπαρντ, δήλωσε την Πέμπτη ότι η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών εκτιμά πως το καθεστώς του Ιράν φαίνεται να είναι «άθικτο, αλλά σε σημαντική φθορά». Παράλληλα, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι στρατηγικοί στόχοι της επιχείρησης είναι να τερματιστεί η πυρηνική και βαλλιστική απειλή, καθώς και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τον ιρανικό λαό να διεκδικήσει την ελευθερία του.

Η Ιρανική κυβέρνηση παραδέχτηκε ότι πάνω από 3.000 άτομα σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των ταραχών τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, με την οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA) να καταγράφει περισσότερους από 7.000 θανάτους, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο αριθμός μπορεί να ξεπερνά τις 35.000.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



