Μέση Ανατολή: «Όχι» σε χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στον Λίβανο, κοινή παρέμβαση 10 Ευρωπαίων ΥΠΕΞ

Δέκα Ευρωπαίοι ΥΠΕΞ, ανάμεσά τους και ο Έλληνας, καταδικάζουν τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ και καλούν το Ισραήλ να αποφύγει χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο.

31 Μαρ. 2026 21:30
Pelop News

Σε κοινή δήλωση προχώρησαν οι υπουργοί Εξωτερικών 10 ευρωπαϊκών χωρών, ανάμεσα στις οποίες και η Ελλάδα, μαζί με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία τους για την κλιμάκωση του πολέμου στον Λίβανο. Οι υπουργοί των χωρών (Ελλάδα, Βέλγιο, Κροατία, Κύπρος, Γαλλία, Ιταλία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία και Ηνωμένο Βασίλειο) καταδίκασαν τη δράση της Χεζμπολάχ, ενώ παράλληλα έστειλαν σαφές μήνυμα προς το Ισραήλ να αποφύγει τη διεύρυνση των επιχειρήσεων.

Κεντρικό σημείο της ανακοίνωσης αποτελεί η ρητή προτροπή προς το Ισραήλ να αποφύγει τη χερσαία επιχείρηση σε λιβανικό έδαφος. Οι ευρωπαίοι διπλωμάτες υπογράμμισαν την ανάγκη σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου, εκφράζοντας παράλληλα τη βαθιά τους ανησυχία για τον αναγκαστικό εκτοπισμό περισσότερων από 1 εκατομμυρίου ανθρώπων.

Η ανακοίνωση επιρρίπτει την ευθύνη για την τρέχουσα κατάσταση στη Χεζμπολάχ, καταδικάζοντας τις επιθέσεις της που πραγματοποιούνται προς υποστήριξη του Ιράν. Ως μοναδική διέξοδο, οι ΥΠΕΞ προτείνουν:

  • Την ενίσχυση των επίσημων θεσμών και των Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου.

  • Το κρατικό μονοπώλιο στα όπλα, ώστε οι επίσημες δυνάμεις ασφαλείας να είναι οι μόνοι εγγυητές της κυριαρχίας.

  • Την εφαρμογή των απαραίτητων οικονομικών μεταρρυθμίσεων σε συνεργασία με το ΔΝΤ.

Έκκληση για διαπραγματεύσεις

Οι 10 χώρες καλούν σε άμεση επάνοδο στη συμφωνία παύσης των εχθροπραξιών και στην πιστή εφαρμογή της Απόφασης 1701 του ΟΗΕ. Ζητούν την έναρξη πολιτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, καθώς και την προστασία των αμάχων και των κρίσιμων υποδομών (αεροδρόμια, λιμάνια, γέφυρες) σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

«Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τη λιβανική κυβέρνηση», καταλήγει η ανακοίνωση, προαναγγέλλοντας τη συμμετοχή σε διεθνή διάσκεψη υποστήριξης μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:10 «Βαριές καμπάνες» για τους επίορκους αστυνομικούς του Κιλκίς
22:06 Aναμενόμενη ήττα του ΝΟΠ από τον ΠΑΟΚ
21:58 Eurostat: Στο… μισό της Ευρώπης το μεροκάματο στην Ελλάδα
21:50 Reuters: Αμερικανικό πετρέλαιο στην Ελλάδα
21:41 Τροχαίο ατύχημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου-Ιτέας, στην Πάτρα ένας τραυματίας ΒΙΝΤΕΟ
21:30 Μέση Ανατολή: «Όχι» σε χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στον Λίβανο, κοινή παρέμβαση 10 Ευρωπαίων ΥΠΕΞ
21:22 Βουλή: Υπερψηφίστηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για το ενεργειακό κόστος – Τα 4 «αναχώματα» σε καύσιμα και αγρότες
21:14 Πεζεσκιάν: «Θέλουμε τέλος στον πόλεμο με εγγυήσεις» – Πρωτοβουλία ειρήνης από Κίνα και Πακιστάν:
20:59 Δημοσκόπηση GPO: «Ναι» σε αυτοδύναμη κυβέρνηση από την πλειοψηφία των πολιτών, ποιο το προβάδισμα της ΝΔ, τα σενάρια για Καρυστιανού και Τσίπρα
20:53 Νέο επίδομα ανεργίας: Τέλος στην οριζόντια ενίσχυση, πώς θα υπολογίζεται με βάση τον μισθό και τα ένσημα
20:44 Visa Express: Παράταση στο καθεστώς διευκόλυνσης για Τούρκους τουρίστες έως το 2027
20:35 Μενίδι: Χειροπέδες σε 21χρονο που επιδείκνυε καραμπίνα στα social media
20:26 Στην Άρτα η Πολυφωνική Πατρών: Συμμετοχή της Μικτής Χορωδίας στο 4ο Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής
20:16 ΝΟΠ: Ολα έτοιμα για το κολυμβητικό μίτινγκ “Κύπελλο Ανοιξης”
20:10 Κακοκαιρία «Erminio»: Συναγερμός για ακραία φαινόμενα – Δύο βαρομετρικά χαμηλά «κλειδώνουν» τη χώρα
20:00 «Αντίπαλοι για καλό»: YouTubers δέχθηκαν κύματα αγάπης από παιδιά ΦΩΤΟ
19:52 Αίγιο: 4ο Πασχαλινό Bazaar για τη στήριξη του ΕΚΑΜΕ και του «Χαμόγελου του Παιδιού»
19:48 Αμπελόκηποι – Απίστευτη καταγγελία: Βρήκαν …κτηνοτροφική μονάδα στον 16ο όροφο πολυκατοικίας
19:40 Μαρινέλλα: Το στερνό «αντίο» στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, σε κλίμα οδύνης η ταφή στην Κηφισιά
19:32 Υπουργείο Παιδείας: Ανακαίνιση 220 σχολικών μονάδων το καλοκαίρι μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου»
