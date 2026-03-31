Μέση Ανατολή: «Όχι» σε χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στον Λίβανο, κοινή παρέμβαση 10 Ευρωπαίων ΥΠΕΞ

Σε κοινή δήλωση προχώρησαν οι υπουργοί Εξωτερικών 10 ευρωπαϊκών χωρών, ανάμεσα στις οποίες και η Ελλάδα, μαζί με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία τους για την κλιμάκωση του πολέμου στον Λίβανο. Οι υπουργοί των χωρών (Ελλάδα, Βέλγιο, Κροατία, Κύπρος, Γαλλία, Ιταλία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία και Ηνωμένο Βασίλειο) καταδίκασαν τη δράση της Χεζμπολάχ, ενώ παράλληλα έστειλαν σαφές μήνυμα προς το Ισραήλ να αποφύγει τη διεύρυνση των επιχειρήσεων.

Κεντρικό σημείο της ανακοίνωσης αποτελεί η ρητή προτροπή προς το Ισραήλ να αποφύγει τη χερσαία επιχείρηση σε λιβανικό έδαφος. Οι ευρωπαίοι διπλωμάτες υπογράμμισαν την ανάγκη σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου, εκφράζοντας παράλληλα τη βαθιά τους ανησυχία για τον αναγκαστικό εκτοπισμό περισσότερων από 1 εκατομμυρίου ανθρώπων.

Η ανακοίνωση επιρρίπτει την ευθύνη για την τρέχουσα κατάσταση στη Χεζμπολάχ, καταδικάζοντας τις επιθέσεις της που πραγματοποιούνται προς υποστήριξη του Ιράν. Ως μοναδική διέξοδο, οι ΥΠΕΞ προτείνουν:

Την ενίσχυση των επίσημων θεσμών και των Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου .

Το κρατικό μονοπώλιο στα όπλα , ώστε οι επίσημες δυνάμεις ασφαλείας να είναι οι μόνοι εγγυητές της κυριαρχίας.

Την εφαρμογή των απαραίτητων οικονομικών μεταρρυθμίσεων σε συνεργασία με το ΔΝΤ.

Έκκληση για διαπραγματεύσεις

Οι 10 χώρες καλούν σε άμεση επάνοδο στη συμφωνία παύσης των εχθροπραξιών και στην πιστή εφαρμογή της Απόφασης 1701 του ΟΗΕ. Ζητούν την έναρξη πολιτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, καθώς και την προστασία των αμάχων και των κρίσιμων υποδομών (αεροδρόμια, λιμάνια, γέφυρες) σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

«Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τη λιβανική κυβέρνηση», καταλήγει η ανακοίνωση, προαναγγέλλοντας τη συμμετοχή σε διεθνή διάσκεψη υποστήριξης μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



