Μεσόγειος: Θλιβερό ρεκόρ θανάτων το πρώτο δίμηνο του 2026

Ρεκόρ θανάτων στη Μεσόγειο το πρώτο δίμηνο του 2026 με 655 θύματα.

19 Μαρ. 2026 9:59
Pelop News

Σε μια από τις πιο θανατηφόρες περιόδους των τελευταίων ετών εξελίσσεται το πρώτο δίμηνο του 2026 για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που επιχειρούν να διασχίσουν τη Μεσόγειο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), τουλάχιστον 655 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται, αριθμός υπερδιπλάσιος σε σχέση με τους 287 της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Πρόκειται για ιστορικό υψηλό από το 2014, όταν ξεκίνησε η τήρηση των συγκεκριμένων αρχείων, με την κεντρική Μεσόγειο να παραμένει η πλέον επικίνδυνη μεταναστευτική οδός παγκοσμίως.

Λιγότερες διελεύσεις, περισσότερα θύματα

Η Frontex κατέγραψε μείωση των παράτυπων διελεύσεων κατά το ήμισυ, ωστόσο η θνησιμότητα εκτοξεύθηκε. Οι αναλυτές αποδίδουν το φαινόμενο αυτό σε έναν συνδυασμό παραγόντων:

  1. Ακραία Καιρικά Φαινόμενα: Η κακοκαιρία «Χάρι» που έπληξε τη Μεσόγειο επιδείνωσε τις συνθήκες στη θάλασσα, καθιστώντας τα ταξίδια με αυτοσχέδια πλοιάρια καταστροφικά.

  2. Πίεση στα Σύνορα: Η αυστηροποίηση των ελέγχων και το κλείσιμο της βαλκανικής οδού αναγκάζουν τους διακινητές να επιλέγουν μεγαλύτερες και πιο επικίνδυνες θαλάσσιες διαδρομές (π.χ. από τη βόρεια Τυνησία προς τη Σαρδηνία), όπου τα ρεύματα είναι ισχυρότερα και τα σκάφη λιγότερο ορατά στα σωστικά συνεργεία.

  3. Εμπόδια στη Διάσωση: Μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) καταγγέλλουν ότι οι νέες διαδικασίες αποβίβασης που επιβάλλουν οι χώρες υποδοχής, όπως η Ιταλία, αναγκάζουν τα σωστικά σκάφη να διανύουν τεράστιες αποστάσεις προς απομακρυσμένα λιμάνια, αφήνοντας ακάλυπτες τις ζώνες κινδύνου.

Ερευνητές του γαλλικού CNRS προειδοποιούν για έναν «φαύλο κύκλο», επισημαίνοντας ότι όσο περισσότερο θωρακίζονται τα σύνορα χωρίς την πρόβλεψη νόμιμων οδών εισόδου, τόσο περισσότερο αυξάνεται το ρίσκο που αναλαμβάνουν οι απελπισμένοι άνθρωποι. Από την πλευρά της, η Frontex καταδικάζει τα εγκληματικά δίκτυα διακινητών που εκμεταλλεύονται τη ζήτηση, στέλνοντας επιβάτες στη θάλασσα ακόμη και εν μέσω σφοδρών καταιγίδων.

Την ίδια στιγμή, οι ΜΚΟ ζητούν ένα διευρυμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα διάσωσης, τονίζοντας ότι ο περιορισμός των θεωρήσεων εισόδου από χώρες όπως η Γερμανία και η Βρετανία στενεύει περαιτέρω τα περιθώρια για νόμιμη μετανάστευση.

