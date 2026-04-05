Μεσολόγγι: Μεγαλειώδης πομπή στο Μεσολόγγι για τη συμπλήρωση 200 ετών από την Ηρωική Έξοδο, ΒΙΝΤΕΟ

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και συγκίνηση ολοκληρώνονται σήμερα, Κυριακή των Βαΐων (05/04), οι επετειακές εκδηλώσεις στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου για τα 200 χρόνια από την ιστορική Έξοδο. Το παρών στις εκδηλώσεις δίνει σύσσωμη η ηγεσία της χώρας, τιμώντας τη θυσία που συγκλόνισε την παγκόσμια κοινή γνώμη και ενίσχυσε το κίνημα του Φιλελληνισμού.

Στο Μεσολόγγι ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα 200 χρόνια από την Ηρωική Έξοδο

Στο Μεσολόγγι βρίσκονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς και οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης: ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.



Το πρόγραμμα της ημέρας

Οι εορτασμοί ξεκίνησαν νωρίς το πρωί με πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος.

Στις 10:20 πραγματοποιείται η επίσημη δοξολογία παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Στις 11:00 ξεκινά η μεγάλη πομπή προς τον Κήπο των Ηρώων, όπου θα τελεστεί τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στον Τύμβο.

Θα ακολουθήσει η εκφώνηση του πανηγυρικού λόγου, η βράβευση των δρομέων του «Δρόμου Θυσίας» και η απόδοση του μοιρολογιού «Να ζει το Μεσολόγγι» από την υψίφωνο Vivian Douglas.

Το απόγευμα, στις 14:00 και στις 18:00, θα πραγματοποιηθούν οι τελετές μεταφοράς των ιερών κειμηλίων και της Εικόνας της Εξόδου προς το Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης.

Η φετινή επέτειος έχει διεθνή χαρακτήρα, με τη Γαλλία να αποτελεί την τιμώμενη χώρα, αναδεικνύοντας τους ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς και την προσφορά των Γάλλων φιλελλήνων στον αγώνα της ελληνικής ανεξαρτησίας.

