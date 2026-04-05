Μεσολόγγι: Μεγαλειώδης πομπή στο Μεσολόγγι για τη συμπλήρωση 200 ετών από την Ηρωική Έξοδο, ΒΙΝΤΕΟ

Παρουσία της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας οι τιμές στους «Ελεύθερους Πολιορκημένους».

Μεσολόγγι: Μεγαλειώδης πομπή στο Μεσολόγγι για τη συμπλήρωση 200 ετών από την Ηρωική Έξοδο, ΒΙΝΤΕΟ
05 Απρ. 2026 9:51
Pelop News

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και συγκίνηση ολοκληρώνονται σήμερα, Κυριακή των Βαΐων (05/04), οι επετειακές εκδηλώσεις στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου για τα 200 χρόνια από την ιστορική Έξοδο. Το παρών στις εκδηλώσεις δίνει σύσσωμη η ηγεσία της χώρας, τιμώντας τη θυσία που συγκλόνισε την παγκόσμια κοινή γνώμη και ενίσχυσε το κίνημα του Φιλελληνισμού.

Στο Μεσολόγγι ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα 200 χρόνια από την Ηρωική Έξοδο

Στο Μεσολόγγι βρίσκονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς και οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης: ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

 

Δείτε βίντεο από τις εντυπωσιακές παρελάσεις.

Το πρόγραμμα της ημέρας

Οι εορτασμοί ξεκίνησαν νωρίς το πρωί με πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος.

Στις 10:20 πραγματοποιείται η επίσημη δοξολογία παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Στις 11:00 ξεκινά η μεγάλη πομπή προς τον Κήπο των Ηρώων, όπου θα τελεστεί τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στον Τύμβο.

Θα ακολουθήσει η εκφώνηση του πανηγυρικού λόγου, η βράβευση των δρομέων του «Δρόμου Θυσίας» και η απόδοση του μοιρολογιού «Να ζει το Μεσολόγγι» από την υψίφωνο Vivian Douglas.

Το απόγευμα, στις 14:00 και στις 18:00, θα πραγματοποιηθούν οι τελετές μεταφοράς των ιερών κειμηλίων και της Εικόνας της Εξόδου προς το Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης.

Μεσολόγγι: Μεγαλειώδης πομπή στο Μεσολόγγι για τη συμπλήρωση 200 ετών από την Ηρωική Έξοδο, ΒΙΝΤΕΟ

Η φετινή επέτειος έχει διεθνή χαρακτήρα, με τη Γαλλία να αποτελεί την τιμώμενη χώρα, αναδεικνύοντας τους ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς και την προσφορά των Γάλλων φιλελλήνων στον αγώνα της ελληνικής ανεξαρτησίας.

