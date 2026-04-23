Μεσολόγγι: Σύλληψη άνδρα με κάνναβη, εντοπίστηκε και δενδρύλλιο στην οικία του

Στα χέρια της Αστυνομίας βρέθηκε χθες το μεσημέρι στο Μεσολόγγι ένας ημεδαπός άνδρας, ύστερα από έλεγχο που πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου.

Κατά τον έλεγχο που του έγινε, εντοπίστηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 48,3 γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης, γεγονός που οδήγησε άμεσα στη σύλληψή του.

Τι βρέθηκε στο σπίτι του

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα δενδρύλλιο κάνναβης, το οποίο βρισκόταν στο στάδιο της ανάπτυξης και είχε ύψος 85 εκατοστών.

Η υπόθεση σχηματίστηκε σε βάρος του συλληφθέντα, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, στην παράλληλη έδρα Μεσολογγίου.

