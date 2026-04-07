Μεσολόγγι: Του άρπαξε χρυσή αλυσίδα με τη μέθοδο της απασχόλησης – Συνελήφθη λίγες ώρες μετά

Συνελήφθη χθες το μεσημέρι στο Μεσολόγγι ένας ημεδαπός άνδρας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, για κλοπή που είχε σημειωθεί λίγες ώρες νωρίτερα στην περιοχή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο κατηγορούμενος τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας αφαίρεσε από ημεδαπό άνδρα μία χρυσή αλυσίδα λαιμού, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της απασχόλησης.

Κατά τον εντοπισμό και τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του τη χρυσή αλυσίδα, η οποία κατασχέθηκε και στη συνέχεια αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό της.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.

