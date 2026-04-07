Μεσολόγγι: Του άρπαξε χρυσή αλυσίδα με τη μέθοδο της απασχόλησης – Συνελήφθη λίγες ώρες μετά
Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Αστυνομίας στο Μεσολόγγι για υπόθεση κλοπής με θύμα έναν άνδρα, από τον οποίο αφαιρέθηκε χρυσή αλυσίδα λαιμού. Ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ το κλοπιμαίο βρέθηκε στην κατοχή του και επιστράφηκε στον ιδιοκτήτη του.
Συνελήφθη χθες το μεσημέρι στο Μεσολόγγι ένας ημεδαπός άνδρας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, για κλοπή που είχε σημειωθεί λίγες ώρες νωρίτερα στην περιοχή.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο κατηγορούμενος τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας αφαίρεσε από ημεδαπό άνδρα μία χρυσή αλυσίδα λαιμού, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της απασχόλησης.
Κατά τον εντοπισμό και τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του τη χρυσή αλυσίδα, η οποία κατασχέθηκε και στη συνέχεια αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό της.
Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.
