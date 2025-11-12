Μετανάστες: Διάτρητο το σύστημα

Η αποκάλυψη ότι πάνω από το 60% των παράνομων μεταναστών αιτούντων ασύλου που δήλωναν ανήλικοι είναι τελικά ενήλικες φωτίζει ένα σοβαρό ζήτημα αξιοπιστίας και δικαιοσύνης.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την εξακρίβωση ηλικίας τους, με συνδυασμό ιατρικών και ψυχοκοινωνικών εξετάσεων, δεν στοχεύει στην τιμωρία αλλά στην προστασία των πραγματικών ανηλίκων και στη διαφάνεια του συστήματος ασύλου που αποδεικνύεται ότι είναι διάτρητο

. Η κατάχρηση της δήλωσης ανηλικότητας υπονομεύει τόσο τη διαδικασία ασύλου όσο και τα δικαιώματα των παιδιών που χρειάζονται προστασία.

Η Πολιτεία οφείλει να συνεχίσει με συνέπεια, διασφαλίζοντας ότι οι πόροι και οι δομές θα φτάνουν σε όσους πραγματικά έχουν ανάγκη.

