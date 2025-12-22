Μεταβολή του καιρού πριν τα Χριστούγεννα: Βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις σε ορεινά, η πρόγνωση για την Πάτρα

Αλλάζει από σήμερα Δευτέρα 22/12/2025 ο καιρός, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές, τις καταιγίδες και τις χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές, φαινόμενα που σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναμένεται να διατηρηθούν έως και τα Χριστούγεννα.

Για σήμερα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα ανατολικά και στα νησιά του Ιονίου, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, καθώς και πιθανώς στο νότιο Ιόνιο και τις νότιες Κυκλάδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ στα πελάγη, ενώ τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα ηπειρωτικά λόγω ομίχλης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας έως τους 18 βαθμούς στη νότια νησιωτική χώρα.

Ο καιρός ανά περιοχή

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες, με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στην Πάτρα, ο καιρός είναι συννεφιασμένος με θερμοκρασία γύρω στους 13-16°C νωρίς το πρωί, ενώ η μέγιστη θα φτάσει τους 15°C περίπου. Υπάρχει πιθανότητα ασθενούς βροχής το πρωί μέχρι το μεσημέρι, με ανατολικούς ανέμους γύρω στα 20-24 km/h και υγρασία υψηλή (66-74%).

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους θα είναι αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα φτάνουν πρόσκαιρα τα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 14 βαθμούς Κελσίου, με χαμηλότερες τιμές στη δυτική Μακεδονία.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με σποραδικές βροχές, κυρίως στο Ιόνιο. Στα νοτιότερα τμήματα δεν αποκλείεται η εκδήλωση μεμονωμένων καταιγίδων. Οι άνεμοι θα είναι ανατολικοί έως νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ, ενώ στο νότιο Ιόνιο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς, με χαμηλότερες τιμές στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο προβλέπονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με σποραδικές βροχές που θα επηρεάσουν κυρίως την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 16 βαθμούς, ενώ στα βόρεια τμήματα θα είναι χαμηλότερη.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη ο καιρός θα είναι νεφελώδης κατά διαστήματα, με τοπικές βροχές. Στην Κρήτη και πιθανώς στις νότιες Κυκλάδες αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, στα Δωδεκάνησα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες και σποραδικές βροχές, κυρίως στα νότια. Οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολικοί έως 6 μποφόρ στα βόρεια και νότιοι στα Δωδεκάνησα, με πρόσκαιρη ενίσχυση στην περιοχή του Καστελόριζου. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 18 βαθμούς.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, νεφώσεις με τοπικές βροχές θα επηρεάσουν κυρίως την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν στο Ιόνιο και θα επεκταθούν στα περισσότερα ηπειρωτικά, με εξαίρεση την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, ενώ το βράδυ στο Ιόνιο αναμένονται και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές.

Την Τετάρτη, Παραμονή Χριστουγέννων, βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, με πιθανή τοπική ένταση. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με διαστήματα αυξημένων νεφώσεων και τοπικά φαινόμενα. Από το απόγευμα αναμένεται ενίσχυση των φαινομένων στα βόρεια και στο ανατολικό Αιγαίο, ενώ χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά της βορειοδυτικής χώρας.

Ανήμερα των Χριστουγέννων, την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου, ο καιρός θα παραμείνει νεφελώδης με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στο Ιόνιο και στο βόρειο Αιγαίο, ενώ χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση στα βόρεια τμήματα της χώρας.

