Μεθυσμένη οδηγός προσέκρουσε σε 11 αυτοκίνητα στον Αλιμονο, «σιγά τι έκανα;»

Γυναίκα οδηγός 60 ετών προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στον Αλιμο όταν , όπως κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας, υπό την επήρεια αλκοόλ έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και προσέκρουσε διαδοχικά σε 11 παρκαρισμένα οχήματα σε ένα στενό δρόμο της περιοχής, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές.

Το περιστατικό κατεγράφη την Καθαρά Δευτέρα 23/02/2026 και όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, υπέβαλαν τη γυναίκα σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης που καθιστούσε επικίνδυνη την οδήγηση και τη συνέλαβαν. Η ίδια, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, όπως μετέδωσε το newsauto.gr, φέρεται να είπε «σιγά, τι έκανα», υποδηλώνοντας έλλειψη επίγνωσης για το εύρος των ζημιών που προκάλεσε.

