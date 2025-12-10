Μετωπική αγροτών με κυβέρνηση: Μπλόκο επ΄ αόριστον στην Πάτρα, αποκλείουν σήμερα τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να υπάρξει σαφής ένδειξη από την κυβέρνηση για ικανοποίηση των αιτημάτων τους, εμφανίζονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Πάτρας, οι οποίοι για δεύτερη ημέρα κρατούν κλειστό τον κόμβο της Εγλυκάδας.

Με Αχαϊους η απόβαση στη Γέφυρα Ρίου

Στον «χορό» των κινητοποιήσεων για τους αγρότες μπαίνει και η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



