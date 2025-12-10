Μετωπική αγροτών με κυβέρνηση: Μπλόκο επ΄ αόριστον στην Πάτρα, αποκλείουν σήμερα τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου
Αγρότες και κτηνοτρόφοι κρατούν κλειστό τον κόμβο της Εγλυκάδας, στην Πάτρα. Προχωρούν σε αποκλεισμό της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου σήμερα Τετάρτη 10/12/2025.
Χθες το μεσημέρι συνεδρίασαν τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής των μπλόκων και αποφάσισαν να παρατείνουν, για τουλάχιστον 24 ώρες, την παραμονή τους στην Εγλυκάδα μιλώντας για επ’ αόριστον παραμονή. Γνωρίζουν ότι το μπλόκο στη μεγάλη περιμετρική δημιουργεί κυκλοφοριακό φόρτο σε πολλά σημεία της Πάτρας, ωστόσο υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος διαμαρτυρίας για να ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση.
Μάλιστα, πρόθεση των αγροτών είναι το μπλόκο της Εγλυκάδας να ενισχυθεί με ακόμα περισσότερα τρακτέρ τόσο από την Ηλεία όσο και από την Αιγιάλεια, ώστε να καταστεί ακόμη πιο ισχυρό, ενώ ορισμένοι κάνουν λόγο και για περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.
Με Αχαϊους η απόβαση στη Γέφυρα Ρίου
Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Μπλόκου Αγγελοκάστρου έχουν προγραμματίσει για σήμερα το πρωί (11.00) κινητοποίηση διαμαρτυρίας στα διόδια της Γέφυρας Ρίου -Αντιρρίου και απευθύνουν κάλεσμα συμμετοχής σε όλο τον λαό. Μάλιστα, στην κινητοποίηση της Γέφυρας θα συμμετάσχουν και αγρότες από την Αχαΐα, ώστε να είναι ακόμα πιο δυναμική και παράλληλα να σταλεί μήνυμα ενότητας από όλα τα μπλόκα.
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Η πρόεδρος του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ερυμάνθου, Αθηνά Ηλιοπούλου, δήλωσε: «Συνεχίζουμε την παραμονή μας στην Εγλυκάδα και περιμένουμε από την κυβέρνηση να μας καλέσει σε διάλογο».
Για τα προβλήματα των αγροτών και τις κινητοποιήσεις στην Αχαΐα, μίλησε στον Peloponnisos FM 103,9 και στην εκπομπή «Ολα Λέγονται» ο Αλέκος Θανόπουλος, μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας Αγροτών Νομού Αχαΐας, αναλύοντας την κατάσταση στα μπλόκα και τη στρατηγική κλιμάκωσης.
Ο κ. Θανόπουλος ανέφερε: «Ολες οι αποφάσεις λαμβάνονται μέσω γενικών συνελεύσεων και διεκδικούμε τα πανελλαδικά αιτήματα των αγροτών:
— Αφορολόγητο πετρέλαιο
— Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
— Ρεύμα στα 0,07 €/kWh για τις ανάγκες της αγροτικής παραγωγής
— Πλήρη καταβολή της βασικής ενίσχυσης».
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ – Δ. ΑΧΑΪΑ
Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις και στα υπόλοιπα δύο σημεία της Αχαΐας, στην Αιγιάλεια και τη Δυτική Αχαΐα.
Στην Αιγιάλεια, χθες για περίπου μία ώρα, αγρότες και μέλη του Αγροτικού Συλλόγου «Μπακόπουλος – Ντρίνιας» συγκεντρώθηκαν και προχώρησαν σε αποκλεισμό της Παλαιάς Εθνικής Οδού, στη γέφυρα Σελινούντα. Στη Δυτική Αχαΐα, οι αγρότες αποχώρησαν το πρωί από το μπλόκο στον νέο αυτοκινητόδρομο της Πατρών-Πύργου, ωστόσο το βράδυ έκλεισαν εκ νέου με αποτέλεσμα η ροή της κυκλοφορίας να γίνεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών -επικίνδυνη οδήγηση- απείθεια κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, σχηματίστηκε προχθές για δύο οδηγούς. Συγκεκριμένα δεν συμμορφώθηκαν στις υποδείξεις των αστυνομικών και κινήθηκαν απειλητικά με τα οχήματά τους, προκειμένου να εισέλθουν στην Περιμετρική Πατρών.
Παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας απέστειλε παραγγελία στους εισαγγελείς της χώρας για παρέμβασή τους, στις κινητοποιήσεις των αγροτών με τη συνδρομή των αρμοδίων αστυνομικών αρχών, με σκοπό τη βεβαίωση σωρείας εγκλημάτων που διώκονται αυτεπαγγέλτως, αλλά και ενδεχομένως, εγκλημάτων βίας κατά της ζωής και κατά υπαλλήλων και απρόκλητων φθορών ξένης ιδιοκτησίας, κατά πραγμάτων που χρησιμεύουν για κοινό όφελος. Η εντολή αφορά τη βεβαίωση εγκλημάτων, όπως διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνίας, κατάληψη αεροδρομίων και λιμανιών. Επισημαίνεται η πιθανότητα τέλεσης εγκλημάτων βίας κατά της ζωής και κατά υπαλλήλων. Απομένει να δούμε αν αυτή η κίνηση αποτελεί τακτική ή όχι.
Νεμουτιάνος: «Στο μπλόκο όσο αντέξουμε»
Το μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου της Εγλυκάδας Απόστολος Νεμουτιάνος, μίλησε στην «Π» και ανέφερε: «Είναι σύνηθες να λέμε ότι ο κόμπος έφτασε στο χτένι, όμως εδώ είναι κάτι παραπάνω. Τα χρόνια προβλήματα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ έβγαλαν τον αγροτικό κόσμο στον δρόμο. Αντί να βάλουν λεφτά στους λογαριασμούς, μπήκαν στους λογαριασμούς μας και μας πήραν χρήματα. Δεν μας δίνουν απάντηση για τη ζωονόσο και για τα εμβόλια. Δεν έχουμε πληρωθεί από τον ΕΛΓΑ και να ξέρει ο κόσμος ότι ο κτηνοτρόφος πληρώνει το 80% των χρημάτων στον ΕΛΓΑ και δεν παίρνει τίποτα. Δεν κάνω αναφορά στο θέμα της ενέργειας, που μας έλεγαν για μειώσεις, αλλά έχει τριπλασιαστεί. Θα μείνουμε στο μπλόκο όσο αντέξουμε».
