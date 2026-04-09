Μετρό Θεσσαλονίκης: Νέα βλάβη ακινητοποίησε συρμό, επιβάτες περπάτησαν στη σήραγγα

Νέα ταλαιπωρία σημειώθηκε το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης στο Μετρό Θεσσαλονίκης, όταν τεχνικό πρόβλημα ακινητοποίησε συρμό και οι επιβάτες αναγκάστηκαν να βγουν στη σήραγγα και να κινηθούν πεζοί προς τον σταθμό «25ης Μαρτίου». Η λειτουργία αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί.

09 Απρ. 2026 11:49
Pelop News

Ακόμη ένα απρόοπτο καταγράφηκε το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης στο Μετρό Θεσσαλονίκης, όταν συρμός ακινητοποιήθηκε εν κινήσει εξαιτίας τεχνικού προβλήματος, προκαλώντας αναστάτωση στους επιβάτες. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 09:00, στο τμήμα ανάμεσα στους σταθμούς «Βούλγαρη» και «25ης Μαρτίου», με αποτέλεσμα όσοι βρίσκονταν μέσα στον συρμό να αναγκαστούν να βγουν από αυτόν και να κινηθούν μέσα στη σήραγγα.

[contaisu_summary]

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, οι επιβάτες περπάτησαν περίπου 600 μέτρα μέχρι να φτάσουν στον σταθμό «25ης Μαρτίου», από όπου και εξήλθαν. Η εικόνα αυτή προκάλεσε νέα συζήτηση για τη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που προκύπτει τεχνικό ζήτημα και δημιουργείται αναστάτωση στο επιβατικό κοινό.

Μετρό Θεσσαλονίκης: Στο 90% το έργο της επέκτασης προς την Καλαμαριά ΒΙΝΤΕΟ

Ακινητοποιήθηκε ο συρμός ανάμεσα σε δύο σταθμούς

Η νέα βλάβη ήρθε να προστεθεί στα προβλήματα που έχουν απασχολήσει κατά καιρούς τους χρήστες του μέσου. Αυτή τη φορά, ο συρμός σταμάτησε ανάμεσα στη «Βούλγαρη» και την «25η Μαρτίου», διακόπτοντας προσωρινά την ομαλή ροή των δρομολογίων και φέρνοντας τους επιβάτες αντιμέτωπους με μια ασυνήθιστη και δύσκολη συνθήκη.

Το γεγονός ότι χρειάστηκε να κινηθούν πεζοί μέσα στη σήραγγα αποτυπώνει τη σοβαρότητα του περιστατικού, αλλά και την αναστάτωση που προκλήθηκε εκείνη την ώρα. Για αρκετούς από τους επιβάτες, η εμπειρία αυτή ήταν ιδιαίτερα δυσάρεστη, καθώς η ακινητοποίηση του συρμού σε υπόγειο τμήμα της γραμμής δημιούργησε συνθήκες πίεσης και ταλαιπωρίας.

Πώς λειτούργησε προσωρινά η γραμμή

Μετά το συμβάν, τέθηκε σε εφαρμογή προσωρινή ρύθμιση για τη συνέχιση των δρομολογίων. Όπως αναφέρθηκε στην επίσημη ενημέρωση, στο τμήμα από τον σταθμό «Μαρτίου» έως τον σταθμό «Νέα Ελβετία» η κυκλοφορία γινόταν μόνο μέσω της Τροχιάς 2, ενώ στην υπόλοιπη γραμμή τα δρομολόγια διεξάγονταν κανονικά.

Αυτό πρακτικά σήμαινε ότι οι επιβάτες που κινούνταν είτε προς το κέντρο είτε προς τη Νέα Ελβετία έπρεπε να αλλάζουν τροχιά στον σταθμό «25η Μαρτίου», ώστε να συνεχίσουν τη διαδρομή τους. Η λύση αυτή εφαρμόστηκε μέχρι να ξεπεραστεί το πρόβλημα και να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία της γραμμής.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία λίγο μετά τις 10:00

Η κυκλοφορία στο Μετρό Θεσσαλονίκης επανήλθε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί, με τη λειτουργία να αποκαθίσταται και τα δρομολόγια να επιστρέφουν σταδιακά στην κανονικότητα. Παρ’ όλα αυτά, το νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά γεγονότων που ενισχύουν το αίσθημα δυσπιστίας και κόπωσης μεταξύ των επιβατών.

Το πρωινό συμβάν της Μεγάλης Πέμπτης δείχνει πως, παρά την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, τα τεχνικά ζητήματα εξακολουθούν να σκιάζουν την καθημερινή λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης. Και αυτό, σε ένα μέσο που χρησιμοποιείται καθημερινά από χιλιάδες πολίτες, παραμένει κρίσιμο ζήτημα όχι μόνο για την αξιοπιστία του δικτύου, αλλά και για την αίσθηση ασφάλειας που πρέπει να έχει ο επιβάτης σε κάθε διαδρομή.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:11 Ναύπακτος: Τριήμερο εκδηλώσεων για την 197η Επέτειο της Απελευθέρωσης
12:04 Οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ κοινή προετοιμασία με τον ΝΟ Λάρισας
12:00 Καραμανδάνειο: Αβέβαιο το μέλλον για το δέκα μηνών βρέφος – Εμφανή τα σημάδια φόβου
11:58 Μόρνος: Εκτοξεύτηκαν τα αποθέματα νερού και βυθίστηκε ξανά το Κάλλιο
11:54 Πάτρα: Δείτε ποιο είναι το νέο ξενοδοχείο που άνοιξε στο κέντρο -Η ιστορία που «γέννησε» το όνομα του
11:49 Μετρό Θεσσαλονίκης: Νέα βλάβη ακινητοποίησε συρμό, επιβάτες περπάτησαν στη σήραγγα
11:46 Ο ΖΑΟΝ προκρίθηκε στους τελικούς της Volley League, μια πατρινή διεκδικεί πρωτάθλημα!
11:41 Βούλα: 12χρονη βρέθηκε μόνη σε λεωφορείο και κατήγγειλε κακοποίηση
11:37 Με πτώση ξεκίνησε η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών
11:34 Νέα μετωπική ΠΑΣΟΚ – Γεωργιάδη: «Ρουσφετάκιας» και πυρά για σιωπή στην ουσία
11:26 Άγιο Φως: Αυτό είναι το σχέδιο για τη μεταφορά του στην Αθήνα το Μεγάλο Σάββατο, αναλυτικά οι ειδικές πτήσεις
11:23 Κρίμα και άδικο για τον κόσμο του Αιγίου
11:16 Άγρια δικαστική κόντρα τραγουδίστριας με μουσικό παραγωγό για προσωπικές φωτογραφίες
11:15 Το Ισραήλ σκότωσε τον ανιψιό του ηγέτη της Χεζμπολαχ
11:10 Μπονάνος: «Η ονοματοδοσία πιστώνεται στον Σακελλαρόπουλο”
11:06 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Χατζηβασιλείου μιλά για αντιφάσεις στη δικογραφία
11:00 Πάτρα-Σούλι: Πυροβολισμοί με βαρύ οπλισμό
10:53 Στο Πακιστάν καταφτάνουν αντιπροσωπείες για την εκεχειρία
10:45 Ευρωλίγκα: Που θα δείτε τις κρίσιμες μονομαχίες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού
10:39 Άνοιξαν οι Άγιοι Τόποι στα Ιεροσύλημα, αυστηρά μέτρα ασφαλείας ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
