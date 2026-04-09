Μετρό Θεσσαλονίκης: Νέα βλάβη ακινητοποίησε συρμό, επιβάτες περπάτησαν στη σήραγγα

Ακόμη ένα απρόοπτο καταγράφηκε το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης στο Μετρό Θεσσαλονίκης, όταν συρμός ακινητοποιήθηκε εν κινήσει εξαιτίας τεχνικού προβλήματος, προκαλώντας αναστάτωση στους επιβάτες. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 09:00, στο τμήμα ανάμεσα στους σταθμούς «Βούλγαρη» και «25ης Μαρτίου», με αποτέλεσμα όσοι βρίσκονταν μέσα στον συρμό να αναγκαστούν να βγουν από αυτόν και να κινηθούν μέσα στη σήραγγα.

[contaisu_summary]

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, οι επιβάτες περπάτησαν περίπου 600 μέτρα μέχρι να φτάσουν στον σταθμό «25ης Μαρτίου», από όπου και εξήλθαν. Η εικόνα αυτή προκάλεσε νέα συζήτηση για τη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που προκύπτει τεχνικό ζήτημα και δημιουργείται αναστάτωση στο επιβατικό κοινό.

Μετρό Θεσσαλονίκης: Στο 90% το έργο της επέκτασης προς την Καλαμαριά ΒΙΝΤΕΟ

Ακινητοποιήθηκε ο συρμός ανάμεσα σε δύο σταθμούς

Η νέα βλάβη ήρθε να προστεθεί στα προβλήματα που έχουν απασχολήσει κατά καιρούς τους χρήστες του μέσου. Αυτή τη φορά, ο συρμός σταμάτησε ανάμεσα στη «Βούλγαρη» και την «25η Μαρτίου», διακόπτοντας προσωρινά την ομαλή ροή των δρομολογίων και φέρνοντας τους επιβάτες αντιμέτωπους με μια ασυνήθιστη και δύσκολη συνθήκη.

Το γεγονός ότι χρειάστηκε να κινηθούν πεζοί μέσα στη σήραγγα αποτυπώνει τη σοβαρότητα του περιστατικού, αλλά και την αναστάτωση που προκλήθηκε εκείνη την ώρα. Για αρκετούς από τους επιβάτες, η εμπειρία αυτή ήταν ιδιαίτερα δυσάρεστη, καθώς η ακινητοποίηση του συρμού σε υπόγειο τμήμα της γραμμής δημιούργησε συνθήκες πίεσης και ταλαιπωρίας.

Πώς λειτούργησε προσωρινά η γραμμή

Μετά το συμβάν, τέθηκε σε εφαρμογή προσωρινή ρύθμιση για τη συνέχιση των δρομολογίων. Όπως αναφέρθηκε στην επίσημη ενημέρωση, στο τμήμα από τον σταθμό «Μαρτίου» έως τον σταθμό «Νέα Ελβετία» η κυκλοφορία γινόταν μόνο μέσω της Τροχιάς 2, ενώ στην υπόλοιπη γραμμή τα δρομολόγια διεξάγονταν κανονικά.

Αυτό πρακτικά σήμαινε ότι οι επιβάτες που κινούνταν είτε προς το κέντρο είτε προς τη Νέα Ελβετία έπρεπε να αλλάζουν τροχιά στον σταθμό «25η Μαρτίου», ώστε να συνεχίσουν τη διαδρομή τους. Η λύση αυτή εφαρμόστηκε μέχρι να ξεπεραστεί το πρόβλημα και να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία της γραμμής.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία λίγο μετά τις 10:00

Η κυκλοφορία στο Μετρό Θεσσαλονίκης επανήλθε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί, με τη λειτουργία να αποκαθίσταται και τα δρομολόγια να επιστρέφουν σταδιακά στην κανονικότητα. Παρ’ όλα αυτά, το νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά γεγονότων που ενισχύουν το αίσθημα δυσπιστίας και κόπωσης μεταξύ των επιβατών.

Το πρωινό συμβάν της Μεγάλης Πέμπτης δείχνει πως, παρά την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, τα τεχνικά ζητήματα εξακολουθούν να σκιάζουν την καθημερινή λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης. Και αυτό, σε ένα μέσο που χρησιμοποιείται καθημερινά από χιλιάδες πολίτες, παραμένει κρίσιμο ζήτημα όχι μόνο για την αξιοπιστία του δικτύου, αλλά και για την αίσθηση ασφάλειας που πρέπει να έχει ο επιβάτης σε κάθε διαδρομή.

