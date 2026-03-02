Μεξικό: Ο θάνατος του Ελ Μέντσο και ο διάδοχος του

Ηταν το πιο καταζητούμενο άτομο στο Μεξικό. Ενας διαβόητος ναρκωβαρόνος που τον φώναζαν «Ελ Μέντσο». Το παρατσούκλι του προφερόταν χαμηλόφωνα ως προειδοποίηση. Το πραγματικό του όνομα ακουγόταν ψιθυριστά ως απαγόρευση. Το πρόσωπό του σκοτεινό, σχεδόν αόρατο, φάνταζε σαν εφιαλτική απειλή.

Οι φωτογραφίες του μηδαμινές. Εκτός από τις τρεις ξεθωριασμένες σε νεαρή ηλικία που αποτυπώνονταν στην προκήρυξη σύλληψής του με αμοιβή 15 εκατ. δολάρια.

Ναρκωμπίζνες $15 δισ.

Το 59χρονο αδίστακτο αφεντικό της εγκληματικής οργάνωσης της Πολιτείας Χαλίσκο κυκλωνόταν ανέκαθεν από μακάβρια σιωπή και πένθιμες σκιές. Του αρκούσαν ως κακόφημη ταυτότητα οι απάνθρωπες σφαγές που εξαπέλυε και ο παραλυτικός τρόμος που έσπερνε. Του έφτανε να επισημαίνει με θράσος την αιμοσταγή ισχύ του με το κονβόι των θωρακισμένων αυτοκίνητων και τη στρατιά των βαριά οπλισμένων ανδρών της βάναυσης σπείρας του.

Τον ικανοποιούσε να υπενθυμίζει σε ένα παράλογο σκηνικό εξουσίας ότι το τρομοκρατικό καρτέλ του αποτελούσε κυρίαρχο κράτος μέσα στο κράτος. Αποκομίζοντας το μεγαλύτερο μερτικό του ετήσιου τζίρου των περίπου 15 δισ. δολαρίων από τις μεξικάνικες ναρκωμπίζνες, ένιωθε ανέγγιχτος, περιτριγυρισμένος από τα ένοπλα παραστρατιωτικά τσιράκια του. Ξέγνοιαστος καθώς τα παράνομα απλωμένα πλοκάμια του είχαν δημιουργήσει ένα δίκτυο κρατικής διαφθοράς, εκβιασμών, πελατειακών σχέσεων που τον κρατούσε στο απυρόβλητο. Πίστευε ακράδαντα ότι οι χρηματοδοτημένες από τον ίδιο άπληστες τοπικές πολιτικές και αστυνομικές μαριονέτες τον καθιστούσαν άτρωτο.

Η συμπαιγνία όμως με τους δημόσιους αξιωματούχους -όσο κι αν κουκουλώνεται- δεν διαρκεί αιώνια. Δεν απέτρεψε τη σύλληψη ενός εκ των υπαρχηγών του, του γιου του Ρουμπέν Οσεγκέρα Γκονσάλες, γνωστού ως «Ελ Μεντσίτο», ο οποίος καταδικάστηκε στις αρχές του 2025 σε 30 χρόνια φυλάκισης με τις κατηγορίες της διακίνησης ναρκωτικών και της κατοχής πυροβόλων όπλων. Δεν παρεμπόδισε την πρόσφατη σύλληψη του Ντιέγκο Ναβάρο, του δημάρχου της πόλης Τεκίλα, στο Χαλίσκο, ο οποίος φέρεται να «λαδωνόταν» από το μαφιόζικο αφεντικό. Το βρόμικο πουλόβερ ξηλωνόταν.

Η εξόντωση του ίδιου σήμανε τον επίλογο της απάνθρωπης δράσης του. Δεν υπέγραψε όμως και τον επιθανάτιο ρόγχο του αποστήματος της σαρωτικής εξολοθρευτικής βίας που μολύνει τη μεξικανική κοινωνία. Το καθημερινό τοπίο τείνει να κανονικοποιήσει τη θέα της ωμής αγριότητας με τα δεκάδες πτώματα κρεμασμένα από στύλους του δημόσιου ηλεκτρισμού στη μέση των δρόμων και τα κομμένα κεφάλια παραταγμένα φρικιαστικά σε χαντάκια στις άκρες των πεζοδρομίων. Με τα αταυτοποίητα ακρωτηριασμένα σώματα σε εμπορικά κέντρα πολυσύχναστων τουριστικών προορισμών και στις υπόγειες διαβάσεις κεντρικών λεωφόρων. Με τα εγκαταλελειμμένα στη μέση του πουθενά ανοιχτά φορτηγά και κοντέινερ με τις αποτρόπαια αραδιασμένες σορούς και τους μαζικούς λάκκους με τα εκατοντάδες καταχωνιασμένα και αποσυντιθέμενα λείψανα δολοφονημένων θυμάτων.

Το κακό, σε μια χώρα που μετρά περισσότερους από 300.000 νεκρούς και πάνω από 80.000 αγνοούμενους τα τελευταία 14 χρόνια, ο θυμός της πλειονότητας των πολιτών σκοντάφτει στην αδιαφορία εκείνης της μερίδας των διεφθαρμένων αστυνομικών, καθώς και στην ατιμωρησία των συλληφθέντων εγκληματιών από ένα κομμάτι επίορκων δικαστών. Το χειρότερο, η κοινωνική οργή έρχεται σκληρά αντιμέτωπη με τα θανατηφόρα αντίποινα που της επιφυλάσσει ο ελεεινός μισθοφορικός στρατός των μασκοφόρων με στολές παραλλαγής εκτελεστών που βρίσκεται στη δούλεψη της ζοφερής αυτοκρατορίας των ναρκέμπορων.

Ο «άρχοντας των πετεινών»

Η είδηση του θανάτου του ηγέτη του καρτέλ, επισήμως ονομαζόμενου Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, αλλιώς «Ελ Μέντσο» ή «άρχοντα των πετεινών» εξαιτίας της λατρείας για τις κοκορομαχίες, διαδόθηκε σε δευτερόλεπτα σε όλη τη χώρα. Είχε προηγηθεί η επιδρομή μονάδων του Στρατού και της Εθνοφρουράς στο πολυτελές φρουρούμενο συχνά με ναρκοθετημένο περίγυρο κρησφύγετό του στο δάσος της μικρής πόλης Ταπάλπα στο κεντροδυτικό Μεξικό.

Υστερα από σφοδρή ανταλλαγή πυρών τραυματίστηκε θανάσιμα και εξέπνευσε κατά τη μεταφορά του σε νοσοκομείο. Η δραστική αφαίρεσή του από τη δηλητηριώδη λίστα των πανίσχυρων ναρκωβαρόνων δεν είχε τίποτε το θρυλικό. Εικάζεται πως η αστραπιαία έφοδος των μεξικανικών διωκτικών αρχών οφειλόταν στην παρακολούθηση μιας ερωμένης του από την DEA και λοιπές αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Προφανώς πιάστηκε μοιραίο κορόιδο της κλισέ επίδειξης του «ματσίσμο» του. Της στερεοτυπικής «αρρενωπότητας» που οφείλουν να προβάλλουν οι ηλικιωμένοι κακοποιοί για να εντυπωσιάζουν τα νεότερα ρεμάλια που τους ακολουθούν τυφλά. Το γεγονός ωστόσο της γνωστοποίησης του σκοτωμού του πυροδότησε ανεξέλεγκτο ξέσπασμα βίας, χάους και πανικού. Οι φανατικοί μικρονοϊκοί συμμορίτες και οι πιστοί υπολοχαγοί του επιδόθηκαν σε ένα κύμα ταραχών προκειμένου να φανερώσουν με κραυγαλέα επιθετικότητα την ένοπλη δύναμη και την εκτεταμένη παρουσία της εγκληματικής οργάνωσής τους σε όλη τη χώρα. Οργάνωσαν συντονισμένες επιδρομές που εξαπλώθηκαν σε 20 από τις 31 μεξικανικές πολιτείες.

