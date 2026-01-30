Μιχαηλίδου για στεγαστικό: «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» από τον Μάιο με επιδότηση έως 36.000 ευρώ – Στόχος να ανοίξουν 20.000 κλειστά σπίτια

Με «αιχμή» το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Νοικιάζω», που ανοίγει για αιτήσεις τον προσεχή Μάιο, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου παρουσίασε τις νέες κυβερνητικές πρωτοβουλίες για το στεγαστικό, υποστηρίζοντας ότι ο στόχος είναι να αυξηθεί αισθητά το διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών ώστε να υπάρξει σταδιακή πίεση προς τα κάτω στις τιμές των ενοικίων.

Η υπουργός σημείωσε ότι η ζήτηση –ιδίως στα αστικά κέντρα και κυρίως στην Αθήνα– παραμένει πολύ υψηλή, ενώ η νέα δόμηση είναι δύσκολη λόγω κορεσμού. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως είπε, η κυβέρνηση εστιάζει στο «άνοιγμα» των κλειστών σπιτιών, θέτοντας ως πρώτο ορατό στόχο την ένταξη 20.000 κατοικιών στην αγορά, με διαθέσιμους πόρους που –όπως ανέφερε– φτάνουν τα 0,5 δισ. ευρώ, μέσω αλλαγής προσέγγισης σε σχέση με προηγούμενα προγράμματα.

«Ανακαινίζω-Νοικιάζω»: Τι αλλάζει και ποια είναι η ενίσχυση

Η κ. Μιχαηλίδου εξήγησε ότι η λογική του νέου προγράμματος διαφοροποιείται, καθώς διαπιστώθηκε ότι η απλή ενεργειακή αναβάθμιση δεν λειτουργούσε ως επαρκές κίνητρο. Έτσι, στο νέο σχήμα διατηρείται η δυνατότητα να καλυφθεί μέρος εργασιών ενεργειακής βελτίωσης, όμως το μεγαλύτερο μέρος της επιδότησης μπορεί να κατευθυνθεί σε γενική, πλήρη ανακαίνιση, ώστε ένα κλειστό σπίτι να γίνει πραγματικά αξιοποιήσιμο και να περάσει στην αγορά.

Με βάση όσα ανέφερε, το πρόγραμμα προβλέπει ενίσχυση έως 36.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, για εργασίες ανακαίνισης σε κλειστές κατοικίες. Το ποσοστό επιδότησης των εργασιών, όπως είπε, θα κινείται από 80% έως 90%, στοιχείο που –κατά την ίδια– ενισχύει αποφασιστικά το κίνητρο συμμετοχής.

Θα μπαίνει «κοινωνικό ενοίκιο»; Η γραμμή της κυβέρνησης

Σε ερώτηση για το αν θα τίθεται ειδικό, μειωμένο μίσθωμα στις κατοικίες που θα ανακαινίζονται μέσω του προγράμματος, η υπουργός απάντησε ότι για κατοικίες με κοινωνικό μίσθωμα σχεδιάζονται άλλες παράλληλες πολιτικές, όπως η κοινωνική αντιπαροχή, η αξιοποίηση αδρανών στρατοπέδων και το νέο πρόγραμμα «Κατασκευάζω-Νοικιάζω».

Την ίδια ώρα, ξεκαθάρισε ότι η βασική «κεντρική» στόχευση είναι να πέσουν συνολικά οι τιμές στην αγορά μέσω της αύξησης της προσφοράς: «όσα περισσότερα σπίτια στην αγορά, τόσο θα πέφτουν συνολικά και οι τιμές», όπως υποστήριξε, λέγοντας ότι η εφαρμογή των προγραμμάτων θα αρχίσει να αποτυπώνεται σταδιακά.

Η κ. Μιχαηλίδου αναφέρθηκε και στα προγράμματα «Σπίτι μου 1 και 2», σημειώνοντας ότι μέσω αυτών έχουν αποκτήσει κατοικία πάνω από 22.000 οικογένειες.

Αναπηρία: «Μόνιμος» ο Προσωπικός Βοηθός

Πέρα από το στεγαστικό, η υπουργός στάθηκε και στις πολιτικές για την αναπηρία, αναφερόμενη στις παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου, το οποίο παρουσιάστηκε στο υπουργικό συμβούλιο τη Δευτέρα 26/1/2026. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέδειξε το πρόγραμμα του Προσωπικού Βοηθού, τονίζοντας ότι αποκτά πλέον μόνιμα χαρακτηριστικά, καθώς –όπως είπε– από ευρωπαϊκό πρόγραμμα μετατρέπεται σε κρατικό, με στόχο να επεκτείνεται σταδιακά σε περισσότερους πολίτες με αναπηρία. Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι προβλέπεται και αύξηση της αμοιβής των προσωπικών βοηθών, λόγω των απαιτήσεων της υπηρεσίας.

Κλείνοντας, σε σχόλιο για την πολιτική συγκυρία, η κ. Μιχαηλίδου δήλωσε αισιόδοξη για τη συνέχεια, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες, παρά τις δυσκολίες, βλέπουν «μια κυβέρνηση που δουλεύει» και δεν επιθυμούν επιστροφή σε προ του 2019 κατάσταση.

