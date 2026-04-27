Μικροσωματίδια πολιορκούν την Πάτρα: Τα τζάκια βασικός «ένοχος» της ρύπανσης

«Η κατάσταση στην ατμόσφαιρα της Πάτρας, όσον αφορά στη ρύπανση από αιωρούμενα σωματίδια, είναι καλή, με βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Και τούτο διότι οι μετρήσεις στις πιο βόρειες περιοχές, όπως το Πλατάνι και το Ρίο, είναι κοντά στα πέντε μικρογραμμάρια, δηλαδή στο όριο που θα ήθελε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές της πόλης οι μετρήσεις φθάνουν στα 10 μικρογραμμάρια. Στην ουσία είναι μία μέση κατάσταση, δηλαδή δεν είναι σταθερή κατά τη διάρκεια του χρόνου, αφού είναι ο συνδυασμός των αρκετά χαμηλών τιμών τη θερινή περίοδο και των αρκετά υψηλότερων τιμών σε κάποια σημεία της πόλης τη χειμερινή περίοδο».

Στην επιστημονική αυτή διαπίστωση προχωρά, μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο καθηγητής του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Ανδρέας Καζαντζίδης, αναλύοντας την αποτίμηση των μετρήσεων για τα αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα της Πάτρας, με αφορμή την συμπλήρωση 10 ετών λειτουργίας του δικτύου «Αιθέρας», του Πανεπιστημίου Πατρών.

Κύρια πηγή των αυξημένων τιμών των αιωρούμενων σωματιδίων κατά τη διάρκεια του χειμώνα, σύμφωνα με τον καθηγητή, «είναι οι καύσεις από τα τζάκια τις βραδινές ώρες, ιδίως όταν τις ευνοούν οι καιρικές συνθήκες, δηλαδή η άπνοια και οι χαμηλές θερμοκρασίες». Ομως, όπως σημειώνει, «σχεδόν το ένα τρίτο της ρύπανσης που έχουμε, έρχεται από άλλες πηγές και οι άλλες πηγές, πέρα από τις φυσικές, μπορεί να είναι για παράδειγμα από την κοιλάδα του Πάδου της Ιταλίας».

Οσον αφορά στη ρύπανση της ατμόσφαιρας με αιωρούμενα σωματίδια από τις εκπομπές των ρύπων των αυτοκινήτων, ο Ανδρέας Καζαντζίδης λέει ότι δεν είναι τόσο μεγάλη όσο νομίζουμε, διότι όσο βελτιώνεται η μέση ηλικία των αυτοκινήτων τόσο η κατάσταση γίνεται όλο και καλύτερη.

Σχετικά με την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας της Πάτρας από τη λειτουργία του νέου λιμανιού, ο καθηγητής αναφέρει ότι οποιοδήποτε είναι μία πηγή ρύπανσης, όμως δεν έχει την κίνηση του Πειραιά, ενώ πολλές φορές οι μετεωρολογικές συνθήκες βοηθούν, ώστε ο καπνός να μην κατευθύνεται προς την πόλη.

Μάλιστα, όπως επισημαίνει, μελέτες έχουν δείξει ότι ένα κομμάτι της ρύπανσης οφείλεται στην κίνηση γύρω από το λιμάνι, δηλαδή στα αυτοκίνητα που περιμένουν να εισέλθουν σε κάποιο πλοίο.

Οσον αφορά στην επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από μικροσωματίδια, λόγω της αφρικανικής σκόνης, ο Ανδρέας Καζαντζίδης τονίζει ότι πολλές φορές δεν φθάνει στο έδαφος, αφού οι μεγαλύτερες ποσότητες των σωματιδίων βρίσκονται ψηλά στην ατμόσφαιρα.

Απαντώντας στο ερώτημα για το ποια μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν, ώστε να μειωθούν οι τιμές ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια, ο καθηγητής λέει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ότι «το βασικό μέτρο θα ήταν ο περιορισμός της καύσης του ξύλου από τα τζάκια, ειδικά όταν ευνοούν οι καιρικές συνθήκες για εκδήλωση επεισοδίων ρύπανσης και ταυτόχρονα να υπάρξουν διευκολύνσεις για τους ανθρώπους που θερμαίνουν τα σπίτια τους με ξύλα».

Δέκα χρόνια δίκτυο «Αιθέρας»: Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας

Με αφορμή τη συμπλήρωση 10 ετών λειτουργίας του δικτύου «Αιθέρας», πραγματοποιήθηκε προ ημερών εκδήλωση στην Πάτρα, με πρωτοβουλία της Οικολογικής Κίνησης (ΟΙΚΙΠΑ), η οποία συμπληρώνει φέτος 40 χρόνια λειτουργίας.

Στη συγκεκριμένη εκδήλωση παρουσιάστηκε η λειτουργία του δικτύου και έγινε μία αποτίμηση της κατάστασης, σχετικά με τις καταγραφές για τη ρύπανση από αιωρούμενα σωματίδια.

Το δίκτυο «Αιθέρας» είναι ένα σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής των αιωρούμενων σωματιδίων, στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας. Αποτελείται από αισθητήρες μέτρησης των αιωρούμενων σωματιδίων, πανοραμικές κάμερες και μια διαδικτυακή πλατφόρμα που καταγράφει την ποιότητα του αέρα στην Πάτρα σε πραγματικό χρόνο.

Σήμερα το δίκτυο «Αιθέρας» αποτελείται από 29 σταθμούς καταγραφής των αιωρούμενων σωματιδίων, με ένα σύστημα πρόγνωσης και ενημέρωσης σε καθημερινή βάση, που αποδεικνύεται χρήσιμο για τις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού.

Τέλος, ο καθηγητής επισημαίνει ότι «είναι σημαντικό το γεγονός πως μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια, σήμερα να έχει υιοθετηθεί, μαζί με τον εξοπλισμό και τη μεθοδολογία, από όλους τους ερευνητικούς φορείς της χώρας που ασχολούνται με τα αιωρούμενα σωματίδια, με αποτέλεσμα να είναι ενταγμένη στην πανελλαδική υποδομή για τη μελέτη της ατμοσφαιρικής σύστασης και κλιματικής αλλαγής.

