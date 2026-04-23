Πότε «πνίγεται» η Πάτρα από τα αιωρούμενα σωματίδια – Η εκδήλωση της ΟΙΚΙΠΑ για τα 40 χρόνια

Η συμπλήρωση 40 χρόνων από την ίδρυση της Οικολογικής Κίνησης Πάτρας και η όμορφη εκδήλωση χθες στον Δικηγορικό Σύλλογο της Πάτρας, συνοδεύθηκε από το «καμπανάκι» που χτύπησαν οι εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού κόσμου προς όλους μας, αφενός για τα ακραία φαινόμενα που προκαλεί, πλέον, η κλιματική κρίση κι αφετέρου για τα αιωρούμενα σωματίδια στην Πάτρα.

«Το μόνο σίγουρο είναι η επίδραση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στο κλίμα. Αυτό είναι κάτι που δεν αμφισβητείται από κανέναν», σχολίασε στην «Π» ο καθηγητής του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών Αθανάσιος Αργυρίου και πρόσθεσε τα εξής: «Είναι δύσκολο να πούμε το πώς θα εξελιχθεί η κλιματική κρίση, καθώς αυτό έχει να κάνει με τα μέτρα που θα ληφθούν και το πώς θα εφαρμοστούν. Το ατμοσφαιρικό σύστημα έχει μία αδράνεια, δεν είναι το μπαλάκι που το πατάς και σταματάει. Ακόμη κι αν επιστρέψουμε σε εποχές προ του φαινομένου του θερμοκηπίου, το κλίμα θα ήθελε ακόμη 30 χρόνια για να είναι και πάλι ήπιο. Δυστυχώς, θα έχουμε, πλέον, περισσότερα θύματα από καύσωνες, από χιονοπτώσεις, από ξηρασίες και από πλημμύρες. Αυτά τα φαινόμενα θα προκαλέσουν προβλήματα και στις υποδομές. Οταν υπερφορτώνεται π.χ. το ηλεκτρικό δίκτυο, καταρρέοντας θα αφήσει χειρουργεία χωρίς ρεύμα και θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε μεταφορές, συντήρηση τροφίμων, δίκτυα ύδρευσης, εργασιακούς χώρους, κ.λπ. Το 2023 ήταν το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ, ενώ το 2025 ήταν το 3ο θερμότερο έτος από το 1850».

Διαβάστε επίσης: 40 χρόνια Οικολογική Κίνηση Πάτρας: Μας ένωσε με το περιβάλλον

Από την πλευρά του, ο καθηγητής του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών Ανδρέας Καζαντζίδης έδωσε στην Π» μία πιο τοπική διάσταση: «Πριν από 10 χρόνια ξεκίνησε η ιδέα να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο αισθητήρων νέας γενιάς για τη μέτρηση της ρύπανσης. Η ζήτηση ήταν μεγάλη τότε λόγω της χρήσης τζακιών. Το 2025 φτάσαμε να έχουμε δίκτυα σε πολλές πόλεις. Αυτά που ξεκινήσαμε στην Πάτρα είναι, πλέον, μέρος της εθνικής υποδομής. Οι μετρήσεις της Πάτρας δείχνουν ότι οι μέσες ετήσιες τιμές σωματιδίων είναι σε καλό επίπεδο, όμως την περίοδο του χειμώνα φτάνουμε σε υψηλές τιμές, με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση να σημειώνεται από το κέντρο και προς τα νότια. Αυτό έχει σχέση και με τα τζάκια και με το μικροκλίμα της περιοχής που είναι σαν λεκανοπέδιο. Για να ζήσουμε σε ένα περιβάλλον με λιγότερη ρύπανση, κάποια στιγμή πρέπει να δοθεί έμφαση και στους εσωτερικούς χώρους, στην επίδραση που έχουν λόγω χάρη το μαγείρεμα, τα κατοικίδια, το κάπνισμα, τα ψησίματα. Κάποιες ημέρες χωρίς ανέμους πρέπει να υπάρχουν απαγορευτικά στο τζάκι, για να προστατευθούν κι ευπαθείς πληθυσμοί».

Παρόντες στη χθεσινή εκδήλωση ο πρώην δήμαρχος Πατρέων Ανδρέας Καράβολας, η δημοτική σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης, ως εκπρόσωπος του δημάρχου Πατρέων, Αθηνά Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης Σπιράλ Πέτρος Ψωμάς, κ.ά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



