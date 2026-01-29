«Μιλάμε κάθε μέρα στο τηλέφωνο, με πήρε τα ξημερώματα», η Βάσω Γουλιελμάκη για την σχέση με την κόρη της

Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά στην απώλεια της μητέρας της και στον ρόλο που ανέλαβε η ίδια απέναντι στις αδελφές της

29 Ιαν. 2026 22:45
Σε συνέντευξή της η Βάσω Γουλιελμάκη, η οποία βρέθηκε καλεσμένη σήμερα (29/1/2026) στο «Πρωίαν σε είδον», μίλησε για την επαγγελματική πορεία της, αλλά και για την κόρη της η οποία μένει στο εξωτερικό για τις σπουδές της.

Βικτόρια Σβαρόφσκι: H κληρονόμος της διάσημης οικογένειας Swarovski θα παρουσιάσει τη φετινή Eurovision

Η γνωστή ηθοποιός, Βάσω Γουλιελμάκη, αναφέρθηκε αρχικά στην απώλεια της μητέρας της και στον ρόλο που ανέλαβε η ίδια απέναντι στις αδελφές της.

«Από τότε που έφυγε η μαμά από τη ζωή, νομίζω ότι εγώ έχω αναλάβει τον ρόλο αυτόν να ενημερώνω την υπόλοιπη οικογένεια», είπε αρχικά η Βάσω Γουλιελμάκη.

Στη συνέχεια της συνέντευξης η ηθοποιός μίλησε για τα επόμενα σχέδια της κόρης της και την επικοινωνία που έχουν καθημερινά. «Η κόρη μου είναι στο Σαν Ντιέγκο, σπουδάζει. Ήμουν με ερωτηματικό να πάω στο πτυχίο της φέτος. Προχθές με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι ενημερώθηκε πως μπορεί να κάνει το μεταπτυχιακό της μαζί με το πτυχίο της. Οπότε δεν ξέρω αν πάρει φέτος το πτυχίο ή κάνει άλλα δύο χρόνια. Είναι δύσκολο και μεγάλο ταξίδι για να πάω».

«Μιλάμε κάθε μέρα, σήμερα με πήρε από τα ξημερώματα και της είπα πως καλά έκανε γιατί έχω να πάω σε μια εκπομπή», πρόσθεσε η Βάσω Γουλιελμάκη.

Η Βάσω Γουλιελμάκη απέκτησε την κόρη της από τον γάμο της με τον Σωκράτη Αλαφούζο. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2001, ενώ το 2008 ακολούθησε χωριστούς δρόμους. Τα τελευταία χρόνια η Μαρίλια Αλαφούζου βρίσκεται στο Σαν Ντιέγκο για τις σπουδές της.

