Μην πληρώσουν οι αθώοι

02 Οκτ. 2025 7:12
Pelop News

Κανείς δεν αντιλέγει ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα πρέπει αφενός να διαλευκανθεί πλήρως και αφετέρου να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη ενός υγιούς θεσμού.

Από την άλλη, όμως, δεν μπορεί να πληρώσει με την αδυναμία επιβίωσής της η πλειοψηφία του αγροτικού κόσμου, η οποία δεν είχε μερίδιο στο φαγοπότι.

Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα διανομής των επιδοτήσεων θα πρέπει να λειτουργήσει άμεσα και ελεγχόμενα ώστε να μην πληγεί ο κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής.

Εάν συμβεί αυτό θα υπάρξουν ολέθριες συνέπειες, οι οποίες δεν θα αγγίξουν μόνο τους αγρότες, αλλά θα παρασύρουν ολόκληρη τη χώρα.
