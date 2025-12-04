Μηνύματα 112 για Κρήτη, Κυκλάδες, Μαγνησία, Λάρισα, Σποράδες, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Εύβοια

Σφοδρές καταιγίδες στην Αττική, πώς θα κινηθεί τη νύχτα η κακοκαιρία

04 Δεκ. 2025 22:56
Συνεχίζονται οι καταιγίδες αυτή την ώρα στην Αττική. Νωρίτερα το 112 είχε στείλει μήνυμα στους κατοίκους να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις μέχρι και το μεσημέρι της Παρασκευής.

– Λίγο πριν τις 22:30 οι κάτοικοι σε Κρήτη, Κυκλάδες, Μαγνησία, Λάρισα, Σποράδες, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Εύβοια έλαβαν και εκείνοι προειδοποιητικά μηνύματα από το 112.

– Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού μέχρι και το ξημέρωμα της Παρασκευής η Αττική αναμένεται να έχει ισχυρά φαινόμενα, ενώ οι βροχές θα συνεχιστούν καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα επικίνδυνα φαινόμενα αναμένεται να κινηθούν ανατολικά, με τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου να χρειάζονται μεγάλη προσοχή.

– Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία στην Αττική με απόφαση του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά. Τόσο στην Αττική, όσο και στις περιοχές που τυχόν θα ληφθούν ανάλογες αποφάσεις τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση.

– Οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν θα μπορέσουν να προσέλθουν στην εργασία τους την Παρασκευή λόγω της κακοκαιρίας, θα μπορούν να απουσιάσουν νόμιμα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

– Κλειστή είναι η οδός Αγίας Αικατερίνης από το ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή της Μάνδρας, όπως και επίσης η Ε.Ο. Αλεποχωρίου-Σχίνου από το ύψος του ρέματος Ντούρκο έως το ύψος της Μαυρολίμνης.

– Αναβλήθηκε ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Φενέρ στο ΣΕΦ για την Euroleague λόγω της κακοκαιρίας.

-Σε επαγρύπνηση οι υπηρεσίες. Την προσοχή των πολιτών εφιστούν οι αρχές για το επόμενο διήμερο. Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική για απάντληση υδάτων, κυρίως από το Θριάσιο, τον Πειραιά και το κέντρο της Αθήνας. Δραματικές διασώσεις από την ΕΜΑΚ στη Λακωνία

Σε ποιες περιοχές εστάλησαν μηνύματα 112
«Βροχή» μηνυμάτων από το 112 με προειδοποιήσεις για μεγάλα τμήματα της χώρας. Μέχρι στιγμής έχουμε τα ακόλουθα:

– Αττική έως το μεσημέρι της Παρασκευής (5/12)
– Εύβοια έως το μεσημέρι της Παρασκευής
– Κεντρική Μακεδονία έως το βράδυ της Παρασκευής
– Κρήτη και Κυκλάδες έως το μεσημέρι της Παρασκευής
– Μαγνησία, Λάρισα και Σποράδες έως το βράδυ της Παρασκευής
– Πιερία έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (6/12)
– Χίος, Σάμος, Ικαρία και Δωδεκάνησα από το πρωί έως το βράδυ της Παρασκευής

Προειδοποίηση από το 112 σε Κρήτη και Κυκλάδες
Μέχρι αύριο το μεσημέρι.

Προειδοποίηση από το 112 για Χίο, Σάμο, Ικαρία και Δωδεκάνησα
Από αύριο το πρωί ως αύριο το βράδυ:

Προειδοποίηση από το 112 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Σε ισχύ για 24 ώρες.

Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στην Εύβοια
Σε ισχύ ως αύριο το μεσημέρι.

 

 

