Μηνύματα Τσουκαλά στο ΠΑΣΟΚ Αχαΐας από το Αίγιο: Επανασύνδεση με την κοινωνία

Σε κλίμα πολιτικού διαλόγου πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο Εργατικό Κέντρο Αιγίου εκδήλωση προσυνεδριακού διαλόγου του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής για τον Δήμο Αιγιαλείας, με κεντρικό ομιλητή τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά. Την εκδήλωση διοργάνωσαν η Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας και η Τοπική Οργάνωση Αιγιαλείας, στο πλαίσιο της διαδικασίας διαλόγου ενόψει των επόμενων πολιτικών πρωτοβουλιών του κόμματος.

Ο κ. Τσουκαλάς στην ομιλία του αναφέρθηκε στην ανάγκη για μια νέα πολιτική κατεύθυνση που θα απαντά στις προκλήσεις της οικονομίας, της κοινωνίας αλλά και των εθνικών ζητημάτων, αναπτύσσοντας τους βασικούς άξονες της πολιτικής πρότασης του κόμματος ενόψει και των διαδικασιών του συνεδρίου.

Αναφερόμενος στα εθνικά θέματα, τόνισε ότι η Ελλάδα οφείλει να διαθέτει μια συνεκτική και αξιόπιστη στρατηγική για την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων. Οπως σημείωσε, το ΠΑΣΟΚ έχει ιστορικά συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής, υπενθυμίζοντας την προσφορά του κόμματος στην ενίσχυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη θεμελίωση του ενιαίου αμυντικού δόγματος Ελλάδας – Κύπρου.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στα εργασιακά ζητήματα, επισημαίνοντας ότι απαιτείται μια νέα ισορροπία στην αγορά εργασίας που θα προστατεύει τους εργαζόμενους και θα ενισχύει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Οπως ανέφερε, το ΠΑΣΟΚ τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και της αποκατάστασης ενός δίκαιου πλαισίου που θα εγγυάται αξιοπρεπείς μισθούς και σταθερές συνθήκες απασχόλησης. Στο πλαίσιο αυτό, άσκησε κριτική στη δυνατότητα εφαρμογής 13ωρης εργασίας, υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση θα το καταργήσει.

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε εκτενώς και στο ζήτημα της ακρίβειας, το οποίο, όπως υπογράμμισε, αποτελεί σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τα ελληνικά νοικοκυριά. Σύμφωνα με τον ίδιο, απαιτούνται στοχευμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου, αλλά και αποφασιστική σύγκρουση με τα καρτέλ που διαμορφώνουν στρεβλώσεις στην αγορά και ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις.

Τέλος, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στη σημασία του επερχόμενου συνεδρίου του κόμματος, κάνοντας λόγο για μια «νέα αρχή» που θα ενισχύσει τη σχέση της παράταξης με την κοινωνία. Οπως τόνισε, στόχος είναι το ΠΑΣΟΚ να επανασυνδεθεί ουσιαστικά με τα κοινωνικά στρώματα που ιστορικά εξέφρασε.

