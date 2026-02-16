Μήνυση Γεωργιάδη κατά Κωνσταντοπούλου για τη «Βιολάντα» – Καταγγελία για συκοφαντική δυσφήμιση

Στα δικαστήρια μεταφέρεται η πολιτική αντιπαράθεση για την υπόθεση της έκρηξης στη «Βιολάντα», με τον Άδωνι Γεωργιάδη να καταθέτει μήνυση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για δηλώσεις που –όπως υποστηρίζει– τον δυσφημούν.

16 Φεβ. 2026 14:47
Pelop News

Μήνυση σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατέθεσε το μεσημέρι της Δευτέρας (16/2/2026) ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Όπως δήλωσε εξερχόμενος από τα δικαστήρια, η ενέργεια αφορά το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης, με αφορμή όσα έχει αναφέρει δημόσια η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σχετικά με την κυβέρνηση και την υπόθεση της έκρηξης στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες δηλώσεις τον στοχοποιούν προσωπικά και χαρακτήρισε το περιεχόμενό τους «ακραία συκοφαντικό». Παράλληλα τόνισε ότι επέλεξε να κινηθεί νομικά μόνο για δηλώσεις που έγιναν εκτός Βουλής, επισημαίνοντας ότι όσα λέγονται στο κοινοβούλιο καλύπτονται από τη σχετική θεσμική προστασία.

Στις δηλώσεις του ανέφερε ακόμη ότι δεν θα επιτρέψει –όπως είπε– την «ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής» και υποστήριξε πως η προσπάθεια δημιουργίας νέας πολιτικής αντιπαράθεσης γύρω από την υπόθεση δεν θα ευοδωθεί, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι θεσμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

