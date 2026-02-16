Μήνυση Γεωργιάδη κατά Κωνσταντοπούλου για τη «Βιολάντα» – Καταγγελία για συκοφαντική δυσφήμιση

Μήνυση σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατέθεσε το μεσημέρι της Δευτέρας (16/2/2026) ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Όπως δήλωσε εξερχόμενος από τα δικαστήρια, η ενέργεια αφορά το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης, με αφορμή όσα έχει αναφέρει δημόσια η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σχετικά με την κυβέρνηση και την υπόθεση της έκρηξης στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες δηλώσεις τον στοχοποιούν προσωπικά και χαρακτήρισε το περιεχόμενό τους «ακραία συκοφαντικό». Παράλληλα τόνισε ότι επέλεξε να κινηθεί νομικά μόνο για δηλώσεις που έγιναν εκτός Βουλής, επισημαίνοντας ότι όσα λέγονται στο κοινοβούλιο καλύπτονται από τη σχετική θεσμική προστασία.

Στις δηλώσεις του ανέφερε ακόμη ότι δεν θα επιτρέψει –όπως είπε– την «ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής» και υποστήριξε πως η προσπάθεια δημιουργίας νέας πολιτικής αντιπαράθεσης γύρω από την υπόθεση δεν θα ευοδωθεί, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι θεσμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



