Μισθολογική καθίζηση

Η δεκαετής οικονομική, πολιτική και κοινωνική κρίση άφησε πίσω της μια περιφέρεια εγκλωβισμένη σε φαύλο κύκλο στασιμότητας, που αναζητά ακόμα ένα στρατηγικό σχέδιο ανασύνταξης.

Οι αριθμοί του ΚΕΠΕ αποτυπώνουν τη σκληρή πραγματικότητα στη Δυτική Ελλάδα: μισθοί που κατρακυλούν, επιχειρηματική δραστηριότητα που φθίνει και ένα ανθρώπινο δυναμικό που μεταναστεύει αναζητώντας προοπτική.

Οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα δεν κατάφεραν να ανατρέψουν την απαξίωση ούτε να προσελκύσουν νέες επενδύσεις σε παραγωγικούς τομείς.

Ετσι, η Δυτική Ελλάδα, με τις ανεκμετάλλευτες δυνατότητές της, παραμένει εγκλωβισμένη στην εσωστρέφεια, την επενδυτική υστέρηση και την χαμηλή παραγωγικότητα.