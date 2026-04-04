Μηταράκης για ΟΠΕΠΕΚΕ: Δεν έχω καμία ανάμιξη, ούτε άμεση ούτε και έμμεση

Εξέφρασε την έκπληξή του με τη δικογραφία που τον εμπλέκει στην υπόθεση του

04 Απρ. 2026 22:00
Pelop News

Ο Νότης Μηταράκης εξέφρασε την έκπληξή του με τη δικογραφία που τον εμπλέκει στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας δηλώνει κατηγορηματικά ότι «εμείς δεν έχουμε καμία, ούτε άμεση ούτε έμμεση, εμπλοκή με το όποιο θέμα έχει προκύψει με την κτηνοτρόφο» που είχε ζητήσει επιδότηση.

Για το ζήτημα με τη συγκεκριμένη κτηνοτρόφο, ο Νότης Μηταράκης αναφέρει ακόμη σε γραπτή του δήλωση που δημοσιοποίησε το βράδυ του Σαββάτου (04.04.2026) για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι πληροφορήθηκε από τη δικογραφία ότι φέρεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, το οποίο η Δικαιοσύνη, όπως τονίζει ο ίδιος ο «γαλάζιος» βουλευτής, ορθώς, πρέπει να ελέγξει.

Η ανακοίνωση του Νότη Μηταράκη

«Με έκπληξη διάβασα την δικογραφία, η οποία αφορά επιδότηση κτηνοτρόφου στη Χίο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τι έχει συμβεί;

Το 2021 λάβαμε στο Πολιτικό Γραφείο ενυπόγραφη επιστολή του Ε.Φ., ειδικού επιστήμονα – δασολόγου, με την οποία αιτείτο να εξετάσουν οι αρμόδιες αρχές ζητήματα δύο κτηνοτρόφων της Χίου, με ονόματα Ε.Π. και Ν.Ρ.

Οι συνεργάτες μου, σύμφωνα με τις πάγιες εντολές μου, προώθησαν την εν λόγω επιστολή προς το αρμόδιο Υπουργείο, προκειμένου να εξεταστεί η νομιμότητα και βασιμότητα του αιτήματος των δύο συμπολιτών. Τέτοιες επιστολές διαβιβάζουμε ετησίως εκατοντάδες σε όλα τα αρμόδια Υπουργεία.

Δεν είχαμε ουδεμία άλλη επικοινωνία, για το εν λόγω θέμα με το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Αυτό προκύπτει ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ από τη δικογραφία.

Για τη μία εκ των δύο κτηνοτρόφων, πληροφορηθήκαμε από τη δικογραφία ότι φέρεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, το οποίο η Δικαιοσύνη, ορθώς, πρέπει να ελέγξει. Εμείς όμως δεν έχουμε ΚΑΜΙΑ , ούτε άμεση ούτε έμμεση, ΕΜΠΛΟΚΗ με το όποιο θέμα έχει προκύψει με την κτηνοτρόφο Ε.Π.

Τονίζω ότι θεσμική υποχρέωση των Βουλευτών, είναι να προασπίζονται τα νόμιμα συμφέροντα των συμπολιτών τους, λειτουργώντας ως οι πρώτοι συνήγοροι του ΠΟΛΙΤΗ, και αυτό πράττω διαχρονικά».

