Μητρόπολη Πατρών: Η Πάτρα τιμά τα χιλιάδες θύματα της Τουρκικής θηριωδίας

Μεγαλειώδης λιτανεία στη μνήμη των Ηρώων και Μαρτύρων των Πατρών

Μητρόπολη Πατρών: Η Πάτρα τιμά τα χιλιάδες θύματα της Τουρκικής θηριωδίας
29 Μαρ. 2026 12:53
Pelop News

Η Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία των Πατρών, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και τον δραστήριο Σύλλογο «Μωραΐτες εν Χορώ», καθώς και με τη συμμετοχή άλλων συλλόγων ιστορικής αναβίωσης, τίμησε τη θυσία των ηρώων και μαρτύρων της πόλης. Οι Πατρινοί ήρωες, που υπέστησαν μαρτύρια και διωγμούς κατά την Επανάσταση του 1821, χάραξαν με τη θυσία τους σελίδες ελευθερίας για την πατρίδα μας.

Η πόλη των Πατρών παραδόθηκε στους Τούρκους, κατόπιν προδοσίας του Άγγλου Προξένου Γκρήν, από την Κυριακή των Βαΐων 3 Απριλίου 1821 έως τη Μεγάλη Παρασκευή του ίδιου έτους.

Το Σάββατο 28 Απριλίου πραγματοποιήθηκε μεγαλειώδης λιτανεία, τιμής και μνήμης των Ιερών Σφαγίων της πόλης, με τη συμμετοχή Πατριωτικών Συλλόγων, του Ιερού Κλήρου υπό την ηγεσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσόστομου και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κερνίτσης κ. Χρύσανθου. Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης εκπρόσωποι Αρχών και Φορέων, καθώς και πλήθος Πατρινών.

Η ιερή πομπή ξεκίνησε με επιμνημόσυνη δέηση μπροστά στην προτομή του ήρωα Ιωάννη Παπαδιαμαντοπούλου και κατέληξε στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου, όπου τελέστηκε Τρισάγιο στο Μνημείο, στον τόπο όπου ο Παλαιών Πατρών Γερμανός ύψωσε τη σημαία και κατατέθηκαν στεφάνια.

Μητρόπολη Πατρών: Η Πάτρα τιμά τα χιλιάδες θύματα της Τουρκικής θηριωδίας Μητρόπολη Πατρών: Η Πάτρα τιμά τα χιλιάδες θύματα της Τουρκικής θηριωδίας Μητρόπολη Πατρών: Η Πάτρα τιμά τα χιλιάδες θύματα της Τουρκικής θηριωδίας Μητρόπολη Πατρών: Η Πάτρα τιμά τα χιλιάδες θύματα της Τουρκικής θηριωδίας Μητρόπολη Πατρών: Η Πάτρα τιμά τα χιλιάδες θύματα της Τουρκικής θηριωδίας Μητρόπολη Πατρών: Η Πάτρα τιμά τα χιλιάδες θύματα της Τουρκικής θηριωδίας Μητρόπολη Πατρών: Η Πάτρα τιμά τα χιλιάδες θύματα της Τουρκικής θηριωδίας Μητρόπολη Πατρών: Η Πάτρα τιμά τα χιλιάδες θύματα της Τουρκικής θηριωδίας Μητρόπολη Πατρών: Η Πάτρα τιμά τα χιλιάδες θύματα της Τουρκικής θηριωδίας Μητρόπολη Πατρών: Η Πάτρα τιμά τα χιλιάδες θύματα της Τουρκικής θηριωδίας Μητρόπολη Πατρών: Η Πάτρα τιμά τα χιλιάδες θύματα της Τουρκικής θηριωδίας Μητρόπολη Πατρών: Η Πάτρα τιμά τα χιλιάδες θύματα της Τουρκικής θηριωδίας Μητρόπολη Πατρών: Η Πάτρα τιμά τα χιλιάδες θύματα της Τουρκικής θηριωδίας Μητρόπολη Πατρών: Η Πάτρα τιμά τα χιλιάδες θύματα της Τουρκικής θηριωδίας Μητρόπολη Πατρών: Η Πάτρα τιμά τα χιλιάδες θύματα της Τουρκικής θηριωδίας Μητρόπολη Πατρών: Η Πάτρα τιμά τα χιλιάδες θύματα της Τουρκικής θηριωδίας Μητρόπολη Πατρών: Η Πάτρα τιμά τα χιλιάδες θύματα της Τουρκικής θηριωδίας Μητρόπολη Πατρών: Η Πάτρα τιμά τα χιλιάδες θύματα της Τουρκικής θηριωδίας

