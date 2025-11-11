Μητσοτάκης από Κομοτηνή: «Η Ελλάδα μετατρέπεται σε διεθνές ενεργειακό κέντρο – Επενδύσεις που αναβαθμίζουν τη γεωπολιτική μας θέση»

Τον νέο Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου του ΔΕΣΦΑ στην Κομοτηνή επισκέφθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πως η Ελλάδα και ειδικά η Θράκη αποκτούν ρόλο διεθνούς ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

«Η πατρίδα μας απέδειξε έμπρακτα ότι μπορεί να ασκεί αποτελεσματική ενεργειακή διπλωματία προς όφελος των εθνικών συμφερόντων», δήλωσε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι ο νέος σταθμός αυξάνει τη δυνατότητα εξαγωγής φυσικού αερίου προς τις βαλκανικές χώρες και ενισχύει τη διασύνδεση με την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας.

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, η λειτουργία του σταθμού θα επιτρέπει την τροφοδοσία χωρών όπως Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία, Σλοβακία και Ουγγαρία, μέσω του κάθετου άξονα φυσικού αερίου που ξεκινά από την Ελλάδα. Παράλληλα, υπογράμμισε τη στρατηγική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφερόμενος στη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη.

«Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσο σημαντική αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας συνιστούν αυτές οι επενδύσεις», ανέφερε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι «προσβλέπουμε σε ακόμη περισσότερες εθνικές επιτυχίες στο μέτωπο της ενεργειακής διπλωματίας».

Τον κ. Μητσοτάκη ξενάγησε στις εγκαταστάσεις η CEO του ΔΕΣΦΑ Maria Rita Galli, ενώ τον συνόδευαν ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, ο υφυπουργός Εσωτερικών Κώστας Γκιουλέκας, ο βουλευτής Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Κώστας Σκρέκας και ο περιφερειάρχης ΑΜΘ Χριστόδουλος Τοψίδης.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα στήριξης προς τους αγρότες, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε συνεχή διαβούλευση για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς καθυστερήσεις στο σύστημα πληρωμών.

