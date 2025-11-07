Μητσοτάκης – Χάνσεν: Διαβεβαίωση στήριξης στους Έλληνες αγρότες και συνεργασία για τη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σαφές μήνυμα στήριξης προς τους Έλληνες αγρότες έστειλε ο Επίτροπος Γεωργίας και Τροφίμων της Ε.Ε., Κρίστοφ Χάνσεν, στη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, υπογραμμίζοντας πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά τη χώρα στη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη δίκαιη εφαρμογή των αγροτικών ενισχύσεων.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη μεγάλη διοικητική μεταρρύθμιση που βρίσκεται σε εξέλιξη, με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, χαρακτηρίζοντάς την ως «δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση» για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμών και ελέγχου των κοινοτικών ενισχύσεων.

«Είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, αλλά προχωρά με συνέπεια. Υποβάλαμε ήδη το σχέδιό μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή μας στη διαφάνεια και στη διόρθωση χρόνιων παθογενειών», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η μεταρρύθμιση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, επισημαίνοντας πως ο στόχος είναι ένα σύστημα σύγχρονο, δίκαιο και πλήρως συμβατό με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Η θέση του Ευρωπαίου Επιτρόπου

Από την πλευρά του, ο Κρίστοφ Χάνσεν ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για την υποδοχή και σημείωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε σωστή πορεία, παρομοιάζοντας τη διαδικασία αναμόρφωσης με «μαραθώνιο και όχι αγώνα ταχύτητας».

«Ο αθλητής είναι σε καλή φόρμα και πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά μεθοδικά», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στις ελληνικές αρχές.

Ο Επίτροπος επεσήμανε ότι ο στόχος της Ε.Ε. είναι οι ενισχύσεις να φτάνουν στους πραγματικούς παραγωγούς, δίνοντας προτεραιότητα στους νέους αγρότες και στις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς.

«Πρέπει να στοχεύσουμε καλύτερα τις επιδοτήσεις. Θέλουμε τα χρήματα να πηγαίνουν σε εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, στους νέους και σε όσους κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο», σημείωσε.

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και οι προκλήσεις

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στο μέλλον της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), με τον Επίτροπο να υπογραμμίζει την ανάγκη για δικαιότερη κατανομή των πόρων και καλύτερη αξιοποίηση των κονδυλίων του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου.

Αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της επισιτιστικής ασφάλειας και κυριαρχίας της Ευρώπης, επισημαίνοντας ότι τα κονδύλια πρέπει να κατευθύνονται στους ενεργούς και παραγωγικούς αγρότες που συμβάλλουν ουσιαστικά στην αυτάρκεια της Ε.Ε.

«Προχωρούμε με ευθύνη και διαφάνεια»

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη βούληση της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, να διασφαλίσει τις πληρωμές των δικαιούχων και να προωθήσει μια νέα κουλτούρα διαφάνειας στην αγροτική διοίκηση.

«Η μεταρρύθμιση αυτή δεν είναι απλώς διοικητική, είναι θεμελιώδης για την αναγέννηση του αγροτικού τομέα. Οι αγρότες μας αξίζουν ένα αξιόπιστο σύστημα, αντάξιο του μόχθου τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κρίστοφ Χάνσεν επιβεβαίωσε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει ενεργά την Ελλάδα στην προσπάθεια εξυγίανσης του συστήματος, ώστε οι Έλληνες αγρότες να λάβουν έγκαιρα και δίκαια τις ενισχύσεις που δικαιούνται, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

