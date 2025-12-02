Μητσοτάκης: Δείγμα ωριμότητας η συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις, θέλουμε καλύτερους μισθούς και βελτίωση παραγωγικότητας»

Ως «δείγμα ωριμότητας» των κοινωνικών εταίρων χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Κοινωνική Συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις και υπογράμμισε ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να την υποστηρίξει με την κατάθεση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης στη Βουλή.

Κάθειρξη έως 8 χρόνια και πρόστιμο 150.000 ευρώ! Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για τα όπλα

«Οι κοινωνικοί εταίροι με μία κεντροδεξιά κυβέρνηση μπόρεσαν και έκαναν πράξη κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, προς όφελος και των εργαζομένων και των επιχειρήσεων» σημείωσε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση που είχε με τον Πρόεδρο της Grant Thornton Consulting Νικόλαο Καραμούζη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Grant Thornton, Βασίλη Καζά στο πλαίσιο του συνεδρίου «Future Unfold – Framing the Future of Technology».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε με έμφαση ότι ο ίδιος βλέπει την τεχνητή νοημοσύνη ως ένα συνοδευτικό εργαλείο βελτίωσης της ανθρώπινης παραγωγικότητας και τόνισε: «Θέλουμε καλύτερους μισθούς και θέλουμε η αύξηση των μισθών να συνδέεται με βελτίωση της παραγωγικότητας»

Δείτε βίντεο



Ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, σημείωσε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι αντιμέτωπες με προκλήσεις, αλλά και με ευκαιρίες, την ώρα που η χώρα έχει ξεπεράσει αρκετές άλλες, ως προς τις ψηφιακές εφαρμογές και υπηρεσίες.

«Το gov.gr ήταν μια επανάσταση και για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις» τόνισε, προσθέτοντας ότι αυτό το ψηφιακό άλμα από τις βασικές υπηρεσίες σε πιο σύνθετες, μας έχει επιτρέψει να σκεφτόμαστε την επόμενη ημέρα.

Ειδική μνεία έκανε ο κ. Μητσοτάκης στον «ΦΑΡΟ», ένα από τα εμβληματικά έργα Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά και στον υπερυπολογιστή Δαίδαλο. Στόχος είναι να υπάρξει πρόσβαση μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προκειμένου να αναπτύξουν προϊόντα και εφαρμογές. «Για μια χώρα η οποία κυνηγάει την Ευρώπη δεν αρκούν μόνο οι γρήγοροι ρυθμοί ανάπτυξης, αλλά πρέπει να υπάρχει σύνδεση και με την ανάπτυξη της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων», είπε, εξηγώντας ότι σήμερα δεν μπορεί να υπάρξει παραγωγικότητα χωρίς αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην υπερέκθεση παιδιών και εφήβων στο Διαδίκτυο λέγοντας ότι έχει αρνητικές ψυχολογικές επιπτώσεις. «Είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν παρεμβάσεις με τα εργαλεία πιστοποίησης της ηλικίας που θα τα χρησιμοποιήσουμε σε απλές εφαρμογές όπως για παράδειγμα στην πώληση καπνικών προϊόντων» σημείωσε και πρόσθεσε ότι εκεί η τεχνολογία θα μας είναι χρήσιμη για να βάλουμε περιορισμούς.

Αναφερόμενος στα Data Centers, τόνισε ότι ενέργεια θα είναι μια κρίσιμη παράμετρος για την λειτουργία τους καθώς θα αυξηθεί η ζήτηση και πρόσθεσε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή η ζήτηση να μην οδηγήσει σε αύξηση των τιμών για τα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις επιπτώσεις της ΤΝ στην παραγωγικότητα και αν θα γίνουν τρομακτικοί μετασχηματισμοί τα επόμενα χρόνια, ο πρωθυπουργός είπε ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνουν προβλέψεις ακόμα από τους επιστήμονες. «Κάποια στιγμή θα πρέπει να σκεφθούμε ότι η ΤΝ θα συνδυαστεί με την ρομποτική. Αυτό μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις και να ανοίξει μεγάλα ζητήματα με την υπακατάσταση της εργασίας» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι στην Αμερική κάνουν ήδη την εμφάνισή τους ταξί χωρίς οδηγούς. «Η Τεχνολογία είναι ήδη εδώ αλλά αμφιβάλλω αν οι κοινωνίες είναι έτοιμες να δεχθούν τέτοιες αλλαγές. Προσωπικά βλέπω την τεχνητή νοημοσύνη ως ένα συνοδευτικό εργαλείο βελτίωσης της ανθρώπινης παραγωγικότητας… Πιστεύω όμως ότι το κράτος πρέπει να τρέξει με την τεχνολογία γιατί μπορεί η χώρα μας να κάνει άλμα παραγωγικότητας και να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες».

Τέλος, αναφερόμενος στην Κοινωνική Συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις είπε ότι η κυβέρνηση θα υποστηρίξει νομοθετικά τη συμφωνία. Είπε ότι αυτή είναι δείγμα ωριμότητας των κοινωνικών εταίρων και πρόσθεσε: «Θέλουμε καλύτερους μισθούς και θέλουμε η αυξηση των μισθών να συνδέεται με βελτίωση της παραγωγικότητας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



