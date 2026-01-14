Μητσοτάκης για Γιώργο Βασιλείου: «Μη πολιτικός πολιτικός με πυξίδα τη Δημοκρατία και την πρόοδο»

Με λόγια σεβασμού και ιστορικής αποτίμησης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποχαιρετά τον πρώην Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργο Βασιλείου, αναδεικνύοντας τη συμβολή του στο Κυπριακό, την ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου και τη δημόσια ζωή.

Μητσοτάκης για Γιώργο Βασιλείου: «Μη πολιτικός πολιτικός με πυξίδα τη Δημοκρατία και την πρόοδο»
14 Ιαν. 2026 14:35
Pelop News

Στον πρώην Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου αναφέρεται με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τον θάνατό του τα ξημερώματα της Τετάρτης (14/1).

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για έναν «μη πολιτικό» πολιτικό, ο οποίος έθεσε ολόψυχα τον εαυτό του στην υπηρεσία του καθήκοντος, με σταθερές πυξίδες το εθνικό ζήτημα, τη Δημοκρατία και την πρόοδο. Τον χαρακτηρίζει ως μια ξεχωριστή προσωπικότητα, που κινήθηκε πέρα από κομματικές παρωπίδες, με πρόταγμα μια «επανάσταση της λογικής» και με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες γενιές.

Όπως επισημαίνει, ο Γιώργος Βασιλείου καταλαμβάνει πλέον τη θέση του στην Ιστορία ως ο άνθρωπος που έθεσε σε κίνηση την πορεία της Κύπρου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια διαδικασία που ολοκληρώθηκε με επιτυχία τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, ως πατριώτης, διεκδίκησε μια ρεαλιστική και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό, ενώ ως κυβερνήτης τόλμησε δομικές μεταρρυθμίσεις στο κράτος, ιδρύοντας μεταξύ άλλων και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ο πρωθυπουργός αναφέρεται και στην προσωπική του σχέση με τον εκλιπόντα, σημειώνοντας ότι τον θυμάται ως φίλο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, με τον οποίο μοιραζόταν την πίστη στις μεταρρυθμίσεις που οδηγούν σε ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία. Τονίζει επίσης τη μη κομματική παρουσία του Γιώργου Βασιλείου στη δημόσια ζωή, στοιχείο που, όπως σημειώνει, χαρακτήρισε όλη του τη διαδρομή.

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι ο Γιώργος Βασιλείου αφήνει πίσω του μια πλούσια παρακαταθήκη έργου, ήθους και ύφους, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στη σύζυγό του Ανδρούλλα Βασιλείου, στις κόρες και στον γιο τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:53 Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκαν οι δύο εφοριακοί και η λογίστρια για τη δωροληψία στις Σέρρες
15:45 Αγρότες: «Ναι» σε διάλογο με την κυβέρνηση – Τι αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων
15:33 ΑΑΔΕ: Νέα ραβασάκια για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφοριας 2025
15:25 Τσιάρας μετά τη συνάντηση με τους αγρότες: Αναμένουμε τις αποφάσεις τους, η Πολιτεία δεν λειτουργεί με πείσματα
15:16 Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παλλήνη, μέχρι πότε θα ισχύουν
15:07 Μαύρη Θάλασσα: Η στιγμή που drone χτυπά το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο Delta Harmony ΒΙΝΤΕΟ
15:00 Πάτρα: Στις εξαγγελίες παραμένει το «Σπίτι του Παιδιού» – Κλεισμένα στα νοσοκομεία παραμένουν τα κακοποιημένα ανήλικα
14:56 Θεσσαλονίκη: Έξι χρόνια κάθειρξη σε 20χρονο για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας
14:53 Νέα Αριστερά Αχαΐας: Αντιδράσεις για τον σχεδιασμό κατάργησης των Σχολικών Επιτροπών
14:50 Δήμητρα Αλεξανδράκη: Κατάσχεση στο κατάστημα που νοίκιαζε στην Κηφισιά – «Πλήρωνα κανονικά τα ενοίκια»
14:46 Σέρρες: «Τον χτυπούσε με γροθιές και κλωτσιές» – Σοκάρουν οι καταθέσεις φίλων του 17χρονου Άγγελου
14:43 Ηράκλειο: Παρουσιάστηκαν οι «Πλόες» του Γιώργου Μυσιρλάκη – 40 χρόνια δημοσιογραφίας ως συλλογική μνήμη
14:37 O X. Μπονάνος στα εγκαίνια της έκθεσης «Οι Δίαυλοι»: Ο Παλαμάς, η Πάτρα και η εξωστρέφεια της πόλης
14:35 Μητσοτάκης για Γιώργο Βασιλείου: «Μη πολιτικός πολιτικός με πυξίδα τη Δημοκρατία και την πρόοδο»
14:30 Δήλωση Παπαδόπουλου για τον Τάκη Νικολάου: «Άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τόπο μας»
14:22 Συνάντηση Τασούλα – Καραμανλή στο Προεδρικό Μέγαρο με φόντο τις γεωπολιτικές εξελίξεις
14:10 Τραμπ για Γροιλανδία: «Θα περάσει στον έλεγχο των ΗΠΑ – Τίποτα λιγότερο δεν είναι αποδεκτό»
14:07 Άριελ Κωνσταντινίδη: Αουρέλια θα λένε την κόρη μου – Μητρότητα, διαζύγιο και μια δύσκολη οικογενειακή διαδρομή
14:00 Πλακιάς για Καρυστιανού: «Κανένας συγγενής θυμάτων των Τεμπών δεν θα την ακολουθήσει σε κόμμα»
14:00 Περιφέρεια Δ. Ελλάδος: Εγκρίθηκε το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα – Δέσμευση πόρων ρεκόρ, παρεμβάσεις σε 7 άξονες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ