Μητσοτάκης για Γιώργο Βασιλείου: «Μη πολιτικός πολιτικός με πυξίδα τη Δημοκρατία και την πρόοδο»

Στον πρώην Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου αναφέρεται με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τον θάνατό του τα ξημερώματα της Τετάρτης (14/1).

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για έναν «μη πολιτικό» πολιτικό, ο οποίος έθεσε ολόψυχα τον εαυτό του στην υπηρεσία του καθήκοντος, με σταθερές πυξίδες το εθνικό ζήτημα, τη Δημοκρατία και την πρόοδο. Τον χαρακτηρίζει ως μια ξεχωριστή προσωπικότητα, που κινήθηκε πέρα από κομματικές παρωπίδες, με πρόταγμα μια «επανάσταση της λογικής» και με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες γενιές.

Όπως επισημαίνει, ο Γιώργος Βασιλείου καταλαμβάνει πλέον τη θέση του στην Ιστορία ως ο άνθρωπος που έθεσε σε κίνηση την πορεία της Κύπρου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια διαδικασία που ολοκληρώθηκε με επιτυχία τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, ως πατριώτης, διεκδίκησε μια ρεαλιστική και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό, ενώ ως κυβερνήτης τόλμησε δομικές μεταρρυθμίσεις στο κράτος, ιδρύοντας μεταξύ άλλων και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ο πρωθυπουργός αναφέρεται και στην προσωπική του σχέση με τον εκλιπόντα, σημειώνοντας ότι τον θυμάται ως φίλο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, με τον οποίο μοιραζόταν την πίστη στις μεταρρυθμίσεις που οδηγούν σε ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία. Τονίζει επίσης τη μη κομματική παρουσία του Γιώργου Βασιλείου στη δημόσια ζωή, στοιχείο που, όπως σημειώνει, χαρακτήρισε όλη του τη διαδρομή.

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι ο Γιώργος Βασιλείου αφήνει πίσω του μια πλούσια παρακαταθήκη έργου, ήθους και ύφους, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στη σύζυγό του Ανδρούλλα Βασιλείου, στις κόρες και στον γιο τους.

