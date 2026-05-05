Μητσοτάκης για Marfin: «Διαρκής προειδοποίηση απέναντι στην τυφλή βία και τον διχασμό»

Με μια συγκινησιακά φορτισμένη ανάρτηση, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τίμησε σήμερα τη μνήμη των τριών εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους στον εμπρησμό της Marfin, με αφορμή τη συμπλήρωση 16 ετών από τη μαύρη επέτειο της 5ης Μαΐου 2010.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε ονομαστικά στην Αγγελική Παπαθανασοπούλου (που κυοφορούσε το παιδί της), την Παρασκευή Ζούλια και τον Επαμεινώνδα Τσάκαλη, τονίζοντας ότι η ζωή τους κόπηκε πρόωρα από τη «διχαστική οργή και την τυφλή βία». Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, εκείνη η ημέρα παραμένει χαραγμένη στη συλλογική μνήμη ως η στιγμή που «ο χρόνος πάγωσε μέσα στους μαύρους καπνούς της οδού Σταδίου».

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η τραγωδία αυτή αποτελεί μια «διαρκή προειδοποίηση» για τη δημοκρατία μας, καλώντας τους πολίτες να σταθούν απέναντι σε όσους επιχειρούν να αναζωπυρώσουν το μίσος.

«Οφείλουμε να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν πάλι την ομαλότητα», ανέφερε το μήνυμά του, επισημαίνοντας τον κίνδυνο που ελλοχεύει από τον μηδενισμό και τις διχαστικές φωνές.

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι, παρά το ανεξίτηλο τραύμα της Marfin, η Ελλάδα έχει διανύσει μεγάλη απόσταση από την ένταση και το διχαστικό κλίμα εκείνης της περιόδου. Τόνισε, ωστόσο, την ανάγκη για διαρκή εγρήγορση ώστε να διαφυλαχθεί η κοινωνική συνοχή και η δημοκρατική ομαλότητα, μακριά από την ακραία ρητορική που οδήγησε στο μοιραίο γεγονός του 2010.

