Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε καμία πολεμική επιχείρηση»

Με απόλυτα κατηγορηματικό τρόπο τοποθετήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απέναντι στο ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο, δηλώνοντας ότι η χώρα δεν θα συμμετάσχει σε καμία επιχείρηση. Η παρέμβασή του έγινε το μεσημέρι της Τρίτης 17 Μαρτίου, στο πλαίσιο της συζήτησής του με τη δημοσιογράφο Francine Lacqua στο συνέδριο «Greek Energy: The New Era» που διοργάνωσε το Bloomberg στην Αθήνα.

Απαντώντας ευθέως στο σχετικό ερώτημα, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει πρόθεση εμπλοκής της Ελλάδας σε καμία πολεμική επιχείρηση και υπογράμμισε ότι η θέση αυτή παραμένει σταθερή ακόμη και αν υπάρξουν πιέσεις ή αιτήματα από την αμερικανική πλευρά. Όπως τόνισε, η ελληνική στάση είναι σαφής όσο βρίσκονται σε εξέλιξη στρατιωτικές επιχειρήσεις, με προτεραιότητα να παραμένει η αποκλιμάκωση της κρίσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε παράλληλα και στη συμμετοχή της Ελλάδας στην επιχείρηση «Ασπίδες», επισημαίνοντας ότι η χώρα στηρίζει την αποστολή που αφορά την ελεύθερη ναυσιπλοΐα, αλλά σημείωσε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν έχει υποστηριχθεί όσο θα έπρεπε από περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη, πέρα από την Ιταλία και τη Γαλλία. Με τον τρόπο αυτό επιχείρησε να διαχωρίσει τη στάση της Ελλάδας υπέρ της ασφάλειας των θαλάσσιων οδών από οποιαδήποτε άμεση συμμετοχή σε πολεμικές επιχειρήσεις.

Στην ίδια συζήτηση, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι το Ιράν δεν μπορεί να διαθέτει πυρηνικά όπλα ούτε να απειλεί τους γείτονές του, επιμένοντας ωστόσο πως η λύση δεν μπορεί να είναι η γενικευμένη ανάφλεξη. Όταν ρωτήθηκε για τη διάρκεια του πολέμου, παραδέχθηκε ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια το τέλος του, εκφράζοντας πάντως την εκτίμηση ότι δεν μπορεί να παραταθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

