Μητσοτάκης: Κλείνει η συμφωνία με την Αυστραλία για αποφυγή διπλής φορολογίας – Τι είπε για ομογένεια, τουρισμό και επενδύσεις

Σε μια συνέντευξη με σαφές μήνυμα προς τον ελληνισμό της Αυστραλίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωστοποίησε ότι, έπειτα από μακρά περίοδο διαβουλεύσεων ανάμεσα στις δύο χώρες, έχει ουσιαστικά συμφωνηθεί η Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας, με μόνη εκκρεμότητα μια ειδική εξαίρεση που αφορά ζητήματα ναυτιλίας και αναμένεται να εξεταστεί σε επόμενο χρόνο. Όπως ανέφερε, επρόκειτο να είναι μία από τις βασικές ανακοινώσεις της προγραμματισμένης επίσκεψής του στην Αυστραλία, η οποία τελικά αναβλήθηκε.

Ο πρωθυπουργός, μιλώντας στους δημοσιογράφους Σωτήρη Χατζημανώλη και Γιάννη Σοφιανό της ομογενειακής εφημερίδας «Νέος Κόσμος», χαρακτήρισε την αναβολή του ταξιδιού του απόφαση ευθύνης, εξηγώντας ότι η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και οι διαρκείς ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις δεν του επέτρεπαν να λείψει για περίπου μία εβδομάδα από την Ελλάδα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως η επίσκεψη δεν ματαιώνεται, αλλά μετατίθεται για μεταγενέστερο χρόνο, σε συνεννόηση τόσο με την ελληνική κοινότητα όσο και με την αυστραλιανή κυβέρνηση.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στους δεσμούς με την ομογένεια, περιγράφοντας την Αυστραλία όχι απλώς ως μια χώρα όπου ζουν Έλληνες, αλλά ως ένα ζωντανό τμήμα του παγκόσμιου ελληνισμού. Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε κομβικής σημασίας τη δυνατότητα των Ελλήνων της Αυστραλίας που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους να συμμετέχουν στις εθνικές εκλογές μέσω επιστολικής ψήφου, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια ουσιαστική τομή πολιτικής ισότητας για τους απόδημους.

Αναφερόμενος στο ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η νέα κρίση στη Μέση Ανατολή επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη η Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερο βάρος ευθύνης για την άμυνά της και να ενισχύσει τη στρατηγική της αυτονομία. Όπως είπε, το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται να εστιάσει τόσο στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα όσο και στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, με αιχμή τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και του ηλεκτρικού ρεύματος.

Για τον τουρισμό εμφανίστηκε καθησυχαστικός, λέγοντας ότι η Ελλάδα παραμένει ασφαλής χώρα και δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ενδείξεις ότι η κρίση θα επηρεάσει τη δυναμική του κλάδου. Υπογράμμισε ακόμη ότι οι Έλληνες της Αυστραλίας που ταξιδεύουν το καλοκαίρι στην Ελλάδα δεν αντιμετωπίζονται ως τουρίστες, αλλά ως άνθρωποι που επιστρέφουν στην πατρίδα τους, ενώ εκτίμησε πως μέσα στους επόμενους μήνες θα έχει ομαλοποιηθεί και η κατάσταση στις αεροπορικές μεταφορές.

Στο θέμα της επιστολικής ψήφου, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η κυβέρνηση πέτυχε το βασικό ζητούμενο, δηλαδή να μπορούν οι Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στις εκλογές είτε ταχυδρομικά είτε μέσω εκλογικών τμημάτων στα προξενεία. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι δεν κατέστη δυνατό σε αυτή τη φάση να προχωρήσει και η ξεχωριστή εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού, σημειώνοντας ότι αυτό παραμένει πολιτική επιδίωξη για τις μεθεπόμενες εκλογές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε επίσης στις δυσκολίες που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν πολλοί ομογενείς στις συναλλαγές τους με το ελληνικό Δημόσιο και ειδικότερα με τις προξενικές αρχές. Παραδέχθηκε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις και προβλήματα εξυπηρέτησης, αλλά προανήγγειλε ενίσχυση των υπηρεσιών με 150 νέους προξενικούς υπαλλήλους, οι οποίοι, όπως είπε, θα αναλάβουν καθήκοντα μέσα στους επόμενους μήνες. Τόνισε μάλιστα ότι η ψηφιοποίηση περισσότερων υπηρεσιών αποτελεί κεντρική προτεραιότητα, ώστε να περιοριστεί η γραφειοκρατία για τους Έλληνες του εξωτερικού.

Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Ελλάδας και Αυστραλίας, τις περιέγραψε ως εξαιρετικές, επισημαίνοντας ότι οι δύο χώρες συνδέονται όχι μόνο από τον ελληνισμό της Αυστραλίας αλλά και από ένα κοινό αξιακό και γεωπολιτικό υπόβαθρο. Ανέφερε ακόμη ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω επενδυτικής συνεργασίας, τονίζοντας πως η Ελλάδα επιδιώκει να προσελκύσει τόσο μεγάλα αυστραλιανά κεφάλαια όσο και μικρότερες επενδύσεις από Έλληνες της διασποράς που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν οικονομικά ή να αποκτήσουν ακίνητο στη χώρα.

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα και στο ζήτημα των διεθνών εμπορικών συμφωνιών, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει σε νέες συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου και ότι η Αυστραλία βρίσκεται ψηλά στις σχετικές προτεραιότητες. Όπως είπε, για μια ανοιχτή οικονομία όπως η ελληνική, η διεύρυνση των αγορών και η ενίσχυση της εξωστρέφειας αποτελούν στρατηγική επιλογή με σαφή οικονομική και πολιτική σημασία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



