Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον ΠτΔ: «Συγκρατημένα αισιόδοξος για εκτόνωση με τους αγρότες – Ευρωπαϊκή απάντηση στο στεγαστικό»

Στις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής για το στεγαστικό και τους αγρότες αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τον διάλογο που είχε μπροστά στις κάμερες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, στη σημερινή τους συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε «συγκρατημένα αισιόδοξος» ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα υπάρξει εκτόνωση της κατάστασης με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, επισημαίνοντας ότι τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν κινούνται στη σωστή κατεύθυνση και λαμβάνουν υπόψη δίκαια αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων.

Αναφερόμενος στον προϋπολογισμό του 2026, που υπερψηφίστηκε έπειτα από μακρά κοινοβουλευτική διαδικασία, τόνισε ότι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος απέναντι στην επίμονη ακρίβεια. Όπως σημείωσε, οι συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις από τις επόμενες πληρωμές, ενώ όσοι είχαν «παγωμένες» συντάξεις λόγω προσωπικής διαφοράς θα ωφεληθούν για πρώτη φορά. Παράλληλα, έκανε αναφορά στις φορολογικές ελαφρύνσεις και στη συνολική ενίσχυση του εισοδήματος που θα αρχίσει να αποτυπώνεται από τον Ιανουάριο.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα έχει πλέον τη δυνατότητα να παράγει υγιή πλεονάσματα, τα οποία επιστρέφουν στην κοινωνία εντός των δημοσιονομικών κανόνων, σημειώνοντας ότι αυτή η πορεία αναγνωρίστηκε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο ίδιο πλαίσιο, επανέλαβε τη θέση ότι τα αιτήματα των αγροτών είναι σε μεγάλο βαθμό δικαιολογημένα, ωστόσο δεν μπορεί να τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική δραστηριότητα της χώρας ή να παρεμποδίζεται η ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών, ιδίως ενόψει των εορτών.

Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που ξεκινά το απόγευμα, με συνάντηση των ηγετών της ΕΕ με τους ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων. Τόνισε τη σταθερή βούληση της Ελλάδας να στηρίξει την ευρωπαϊκή πορεία των χωρών της περιοχής, επισημαίνοντας ότι οι απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις είναι σημαντικές, αλλά το στρατηγικό όφελος για τη χώρα είναι μεγάλο.

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συζητηθούν επίσης οι εξελίξεις στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας χρηματοδότησης μέσω παγωμένων ρωσικών πόρων, καθώς και οι πρώτες συζητήσεις για τον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι θα θέσει τις εθνικές προτεραιότητες, με έμφαση στη διατήρηση των πόρων της πολιτικής συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο στεγαστικό, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ευρωπαϊκό και όχι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Όπως ανέφερε, πέρα από τα εθνικά μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί, απαιτείται ένα ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πλαίσιο με πρόσθετους πόρους, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η στεγαστική κρίση και να στηριχθούν κυρίως όσοι σήμερα ζουν στο ενοίκιο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



