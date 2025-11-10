Μητσοτάκης: Ομιλία στην εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών

Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει απόψε στις 20:00 για την υποστήριξη των δωρητών της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών στην αποκατάσταση των πληγέντων περιοχών.

10 Νοέ. 2025 8:57
Pelop News

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, στις 20:00, σε εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) στο Ωδείο Αθηνών. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στους δωρητές που συνέβαλαν στο σχέδιο δράσης της ΕΕΕ για την αποκατάσταση των περιοχών της Θεσσαλίας, οι οποίες επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί στη σημασία της συνεισφοράς του εφοπλιστικού κλάδου στην ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας, καθώς και στις ευρύτερες προσπάθειες της κυβέρνησης για την στήριξη των πληγεισών περιοχών.
