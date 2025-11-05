Μητσοτάκης σε Γκίλφοϊλ: Μητσοτάκης: Σε ιστορικά υψηλά οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, πύλη LNG η Ελλάδα για την περιοχή

Ο πρωθυπουργός υποδέχθηκε την νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο Μέγαρο Μαξίμου, τονίζοντας συνεργασία σε ενέργεια, επενδύσεις και σταθερότητα.

Μητσοτάκης σε Γκίλφοϊλ: Μητσοτάκης: Σε ιστορικά υψηλά οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, πύλη LNG η Ελλάδα για την περιοχή
05 Νοέ. 2025 11:31
Pelop News

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, συναντήθηκε νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, σε μια πρώτη επαφή που υπογραμμίζει την ακμή των ελληνοαμερικανικών δεσμών. «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που σας καλωσορίζουμε σε μια περίοδο όπου οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ βρίσκονται σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, με περιθώρια για περαιτέρω ενίσχυση», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ανέδειξε την ευρεία ατζέντα συνεργασίας, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα «πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή και παραδοσιακό σύμμαχο». Εστίασε ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα, αναφέροντας ότι η χώρα λειτουργεί ως «σημείο εισόδου για το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) σε ολόκληρη την περιοχή». Σημείωσε ότι μια σημαντική πρωτοβουλία συμπίπτει με την άφιξη της πρέσβειας, όπως το διεθνές συνέδριο στην Αθήνα τις επόμενες δύο ημέρες, με έντονη αμερικανική συμμετοχή.

Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον Κάθετο Διάδρομο ως στρατηγικό έργο κοινής σημασίας, εκφράζοντας την πρόθεση να προωθηθεί περαιτέρω. Πέρα από την ενέργεια, τόνισε την ανάγκη προσέλκυσης περισσότερων αμερικανικών επενδύσεων μέσω μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, ενδυναμώνοντας τους δεσμούς μεταξύ των δύο κοινοτήτων. «Το επόμενο έτος γιορτάζουμε τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, ένα ορόσημο που συνδέεται με την ελληνική κληρονομιά ως λίκνο της δημοκρατίας. Πρέπει να εστιάσουμε σε όσα μας ενώνουν για βαθύτερη συνεργασία», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ χαρακτήρισε την παρουσία της στην Αθήνα «τιμή και προνόμιο», αναγνωρίζοντας την Ελλάδα ως λίκνο της δημοκρατίας. Αναφέρθηκε στις προγραμματισμένες δράσεις για τα 250 χρόνια αμερικανικής ανεξαρτησίας και υπογράμμισε το σχήμα 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, ΗΠΑ) ως παράδειγμα στρατηγικής συνεργασίας. Εξήγησε ότι η ευρεία αμερικανική αντιπροσωπεία στην Αθήνα –συμπεριλαμβανομένων υπουργών– μαρτυρά το βάθος των σχέσεων σε πολιτικό, οικονομικό, εμπορικό, αναπτυξιακό και ασφαλειακό επίπεδο. «Προχωρούμε γρήγορα για να φτάσουμε τις σχέσεις σε νέα ύψη, με προτεραιότητες την οικονομική ανάπτυξη, τη μείωση ανεργίας, την εθνική ασφάλεια, την κυριαρχία και την προστασία συνόρων», κατέληξε.
