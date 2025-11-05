Στο Μέγαρο Μαξίμου η Γκιλφόιλ: Πρώτη επίσημη συνάντηση με Μητσοτάκη, τι θα συζητηθεί ΦΩΤΟ

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, έφτασε στο Μέγαρο Μαξίμου το πρωί της Τετάρτης για την πρώτη της επίσημη συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η ατζέντα του σημερινού τετ α τετ Μητσοτάκη – Γκίλφοϊλ στο Μαξίμου

Η συνάντηση σηματοδοτεί την έναρξη της διπλωματικής θητείας της Γκιλφόιλ στην Αθήνα και αναμένεται να καλύψει θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, η οικονομική συνεργασία και η ενεργειακή ασφάλεια.

Παράλληλα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκμαν και τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ, οι οποίοι βρίσκονται στην Αθήνα για την 6η Σύμπραξη για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC) που θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



